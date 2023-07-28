金寶銷美充電樁第3季量產 低軌衛星瞄準東南亞海巡船

金寶（2312）總經理陳威昌表示，在2022年營收衝歷史新高後，2023年營收維持高檔，2024年營收將非常樂觀，原因是「三新」新產品、新客戶跟新廠區貢獻，下半年加入量產的有充電樁及行動收銀機（MPOS）、中東客戶，低軌衛星則將鎖定東南亞海巡署船隻標案。他預告，庫存因素解決後，利息支出會是新年度挑戰。

2022年金寶因接獲的穿戴裝置客戶訂單大量出貨，營收衝上歷史新高，2023年預估營收與去年高檔持平或小降一些，陳威昌28日法說會中表示，相對同業營收下滑，金寶今年營收相對穩健，第2季度為谷底，下半年將較上半年大幅成長，關鍵原因是新品下半年量產。

也因看好諸多新品即將量交，泰國新廠產能擴充中，空間產能是現有的一倍，將按照客戶需求逐步裝設產線量產。金寶今年新購置50萬平方米的泰國第三營區，其中第1座工廠今年量產，另有兩座2024年投入，新營區面積比馬哈差及碧武里區的兩個老營區產能大一倍，屆時產能將有3座營區總計18座工廠，而目前兩老營區產能已經滿載。

陳威昌表示，對2024年營收再創新高樂觀原因，除原先耕耘的5G、低軌衛星、穿戴及車用業務，充電樁第3季度將試產，第一階段是出貨美國客戶，法人猜是ABB，但陳威昌強調客戶不只一家。

陳威昌補充，今年先出貨美國客戶，下一階段是針對歐洲出貨直交流充電樁，其中直流電充電樁鎖定電動巴士商機，第三階段是亞太市場，他坦言充電樁初期毛利率相當高，但預測等市場放量就將出現價格競爭，可能是紅海市場。

另外針對金融市場出貨的MPOS（小型收銀機）下半年也開始放量出貨，由於產品高單價也對營收有貢獻。外傳Verifone跟First Data都已是金寶客戶。

低軌衛星方面，金寶也跟夥伴合作打造一站式服務，替東南亞及台灣海巡署船隻打造船上衛星接收站，由於這些船離岸一定距離就收不到5G訊號，有衛星電話建置需求，另外中東客戶也有興趣。

陳威昌透露，中東客戶對資訊產品需求多元，下單大手筆，除採購網通產品外，資料中心相關儲存設備及通訊影音模組、監控系統，也都在採購名單上，但金寶會控制風險，不希望產品大量交貨後才發現實際需求有落差，故2023～2024年上半會先測試，預期2024年下半才會有明顯業績貢獻。

陳威昌表示，康舒（6282）併購ABB電源供應器部門後，因ABB在印度有工廠，預計將使集團在印度佈局上有幫助，而隨客戶庫存陸續消化，他分析今年經營挑戰不是庫存，而是利息支出，金寶2022年因升息在利息費用上比2021年增加8.7億元，未來如何降低利息費用將是賺管理財關鍵。