鴻海劉揚偉：以台灣水牛精神 協助印度建立半導體產業

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（28）日出席印度半導體論壇，並以「台灣的半導體水牛精神發表演講」。他說，全球每10個高科技產品有超過四個是由鴻海製造，這些高科技產品中，鴻海也製造了超過半數的零組件，將近50年，鴻海擁有世界級的製造水準、垂直整合，以及供應鏈管理，這些骨幹讓平凡的生活變成了不平凡。

在半導體領域，他說，鴻海從設施、設備、晶圓基板、晶圓廠、封裝、設計服務、設計公司等都有投入，並擁有經驗，鴻海正在從事半導體上下游的整合。

他說，在上述成就的背後，我稱為台灣的水牛精神，這種精神就是勤奮工作，即使外在環境如此艱難，而且沒有抱怨的完成任務。

他表示，台灣的半導體發展在40多年前剛開始萌芽，當時基礎建設薄弱，工程師的薪水低，但是擁有台灣水牛精神的許多人全心投入，打造半導體產業，他們嚴肅看待政府推動的政策，他們發展技術，並達成商業上的突破。就是這種水牛精神打造了今天的台灣半導體產業。

他強調，同樣的精神也可以適用在這裡，據說，印度有說與做高度配合的傳統，這種信賴是很重要的，因為印度半導體發展才剛剛開始，許多不同領域的專家必須在一起工作，共同克服困難與挑戰，就像台灣多年以前所經歷的一樣。

劉揚偉指出，他這次的印度行，也包括了鴻海半導體策略長蔣尚義，蔣尚義是台灣半導體產業先驅，20年前，他的創新幫助台灣成為世界級的晶片領導廠商，你們也將聽到他的演講。

他指出，在印度建立晶片生態系統是勇敢的，他可以感受到印度政府的決心，並相當樂觀，正在往這個方向前進。印度總理莫迪之前告訴我，IT代表的是India與Taiwan，尊敬的總理，台灣永遠是最值得信賴的夥伴。讓我們攜手展開。