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陳揆：政府當護國群山靠山 產創條例子法8月公告

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台積電全球研發中心今日正式啟用，將打造技術創新的嶄新樞紐。記者簡永祥/攝影
台積電全球研發中心今日正式啟用，將打造技術創新的嶄新樞紐。記者簡永祥/攝影

行政院長陳建仁今（28）日出席台積電（2330）全球研發中心啟用典禮時提到，「高階技術的解答就叫做台積電」，政府不僅會當護國神山的靠山，也有持續打造護國群山的決心，期待和產業合作無間，一起來讓台灣保持全球的關鍵地位。另外，產創條例10之2條已經審議通過，細則子法也有共識，8月會推出，透過投資抵減機制讓業者有更大投資誘因，在全世界競爭中保持領先。

台積電今天舉辦全球研發中心啟用典禮，台積電創辦人張忠謀親自出席，力積電（6770）董事長黃崇仁、鈺創（5351）董事長盧超群、聯發科（2454）資深副總經理徐敬全等產業界代表，及經濟部長王美花、新竹縣長楊文科等政府代表也到場致意。

陳建仁指出，今日台積電2奈米全球研發中心落成，為台灣及全世界半導體產業締造新的里程碑，足以媲美世界聞名的貝爾實驗室。他曾參觀貝爾實驗室，了解到半導體產業從真空管發展至電晶體的過程，確實為全人類福祉帶來很大的影響。他認為科學應以增進人類福祉為第一要務，也期勉台積電全球研發中心能夠帶來更多美好及美麗的未來。

陳建仁表示，台灣產業競爭力的優勢，讓全世界都注意到台灣不只是一座民主的韌性之島，更是繁榮的科技之島，尤其半導體是全球高度合作的產業，從美國設計、歐洲設備、日本材料到台灣製造，台灣的研發以全球為市場，形成最有效率的生產方式，甚至可說是當前人類進步生活的基礎。

陳建仁進一步指出，隨著國際情勢的變化，地緣政治讓全球化的分工模式開始不同，台積電創辦人張忠謀也十分關注此一議題，並有相當獨到的見解。他強調，在變動的時代中，不變的就是創新，創新依舊是競爭力的基礎，這正是今日台積電全球研發中心完工啟用最重要的戰略意義，運用研發創新帶動先進製程的突破，且讓多數產能續留在台灣，維持台灣在全球半導體領域中最關鍵的地位。

此外，陳建仁也提到，國家科學及技術委員會與經濟部也共同合作，協助台積電在竹科銅鑼園區建置CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）先進封測廠，總投資金額高達900億元，並帶動約1,500個就業機會，象徵台灣有決心及能力抓住人工智慧（AI）的未來商機。他說明，CoWoS是一種先進的整合生產技術，先將半導體晶片透過CoW的封裝製程連接至矽晶片，再將此CoW晶片與基板連結。而該先進技術成功的前提必須建立在完整的半導體產業生態系，以及具備快速解決問題的能力之上，而他認為「這個高階技術的解答就叫做台積電」。

陳建仁強調，政府會持續當護國神山的靠山，除提高跨部會的行政效能外，也透過制度獎勵、研發投資抵減、人才培育、水電穩定供應等方面提供最大的支持，期能擴大台灣半導體供應鏈的生態系。院長指出，為鼓勵產業購置先進設備及研發投資，《產業創新條例》第10條之2已於今 (2023) 年1月修正公布，相關子辦法也已達成共識，預計8月將公告，盼能透過投資抵減機制，讓業者有更大投資誘因，使台灣在全世界的競爭中保持領先。

此外，陳建仁進一步表示，他曾與張忠謀共同參加一場科技會議，會中張忠謀不斷提到台灣人才培育的重要性，是台灣科技發展的關鍵要務。有鑑於此，政府也推動半導體學院建置計畫，目前全台已有六所半導體學院，透過產官學界共同合作，採業師授課方式，進而培育更多跨域專業的產業人才。

針對產業界關切水電穩定供應部分，陳建仁指出，在前瞻基礎建設的支持下，台灣的水源調度與備援能力已大幅提升，即使3年來兩度面對嚴峻旱情，仍舊展現更有韌性的抗旱能力；此外，包括台積電在內的科技業者也善盡企業社會責任，逐步增加使用再生水，未來也會配合使用海淡水，為提升國家水資源韌性共同努力。至於電力供應方面，產業界在數年前即已針對電力資源的供應預做準備，從輸電網路的建置，到長期電源的開發等，同時許多業者也已加入RE100聯盟，亦即未來將使用百分之百的綠電，因此即使從2016年迄今，台灣綠電全年發電量已成長超過5倍，政府仍會持續加速綠電開發的腳步，維持電力穩定供應，滿足臺灣產品出口的需求。

最後，陳建仁強調，半導體產業是一場講求研發與製造速度的競爭，台灣要持續保持領先，否則不進則退，因此政府不僅會當護國神山的靠山，更會持續打造護國群山，期盼政府與產業合作無間，讓台灣保持全球供應鏈的關鍵地位。

台積電 半導體 陳建仁

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