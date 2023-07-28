慧榮駁斥邁凌指控 嚴正要求履行合併協議

快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布慧榮科技和美商邁凌（MaxLinear） 的合併案已獲中國國家市場監督管理總局的反壟斷批准（下稱「中國反壟斷批准」）。在獲得中國反壟斷批准後，慧榮收到來自美商邁凌意圖終止合併的通知，慧榮發表以下聲明：

美商邁凌在最後一刻發出，就其與慧榮科技間合併協議的終止通知是無效，該通知並反映了係美商邁凌拒絕履行其本身應盡的契約義務，而非慧榮科技未能滿足對其適用之合併交割條件。在雙方簽署合併協議後的十五個月期間，慧榮科技為獲得各國主管機關（包括中國國家市場監督管理總局與其他主管機關）對本合併案的核准，與美商邁凌共同合作，慧榮科技遵行了協議約定的所有義務，也未曾遭受任何重大不利影響。慧榮科技要求美商邁凌應遵守合併協議約定的義務，並準備從法律上積極行使合併協議所訂權利。