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智冠揮軍ChinaJoy 董座王俊博：今年營收獲利雙成長

經濟日報／ 記者陳昱翔／上海即時報導
智冠董事長王俊博（右一）指出，今年營收、獲利均將較去年成長，後市展望樂觀。攝影/陳昱翔
智冠董事長王俊博（右一）指出，今年營收、獲利均將較去年成長，後市展望樂觀。攝影/陳昱翔

中國大陸遊戲展ChinaJoy今（28）日盛大登場，台灣遊戲通路龍頭廠智冠（5478）董事長王俊博親率40多位一線主管參展，期盼提供遊戲客戶通路、行銷、美術與音樂等一條龍服務，挹注業績成長。展望今年營運，他指出，公司今年無論營收或獲利都有信心比去年成長，後市展望樂觀。

智冠今年上半年營收32.25億元，年增10.4%，業績表現持穩向上。王俊博指出，公司今年全年營收目標是雙位數年增，獲利也會比去年更好，主要成長動能除智冠本業遊戲通路與行銷服務外，子公司網龍（3083）、遊戲新幹線在遊戲 IP 授權以及代理營運業務也都有新突破，有望挹注母公司下半年業績成長。

據悉，ChinaJoy 過去規模甚至超越東京電玩展，為亞洲第一大遊戲展，但因疫情爆發後，該展也跟著停辦，而今年是疫後首次辦展，具有指標性意義，也被視為大陸遊戲產業復甦的象徵。

王俊博指出，公司睽違五年後再度參展，主要是看好中國大陸遊戲市場正在加速復甦，未來會有越來越多大陸遊戲產品朝向台港澳、東南亞、東北亞等地上市，而智冠可提供全方位遊戲服務，加速客戶遊戲產品在地化的時程。

王俊博進一步指出，智冠扮演產業抬轎者的角色，協助全球遊戲開發商在上述市場開疆闢土，從金流、廣告投放、遊戲行銷、遊戲美術、遊戲音樂等，均可提供相關服務，隨著遊戲市場日益蓬勃，公司也會跟著趨勢一起成長。

智冠 王俊博

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