華碩三關鍵獲歐系外資青睞 上調評等且目標價增至550元

歐系外資三點原因看好華碩（2357），認為下半年有望轉虧為盈，加上搭上 AI 商機、及股價落後，對華碩的看法轉趨樂觀，一口氣將評等由賣出上調至買進，且同步大幅調高目標價，由200元倍增至550元；華碩今（28）日開高，盤中漲幅逾7%。

歐系外資表示，華碩今年上半年兩個季度都出現虧損，但在第2季庫存問題解決後，預估可在下半年轉虧為盈，歐系外資預估華碩營業利益率將從上半年的虧損中恢復，預估下半年達3%。

歐系外資看好華碩與 Nvidia、AMD 兩公司的的關係，有助 AI 伺服器業務的發展，將成為新的成長動能，加上筆記型電腦和顯卡毛利率復甦，因此調高華碩明年、後年每股純益（ EPS） 預估，調幅4%及9%。

歐系外資認為，華碩具轉盈契機，股價仍是 AI 伺服器供應鏈的落後者，歐系外資對華碩的看法轉向樂觀，且大幅調高評等及目標價，由原先的賣出調高至買進評等，目標價則是翻倍調高至550元。

華碩今日以366.5元開出後一度拉升至387.5元，盤中漲幅逾7%。