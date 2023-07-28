網龍參加ChinaJoy遊戲展 三大經典遊戲IP出擊

遊戲研發商網龍（3083）今（28）日與母公司智冠集團共赴上海參展「ChinaJoy中國國際數碼互動娛樂展覽會」，帶領旗下原創三國系列《吞食天地》、華人武俠經典代表作《武林群俠傳》及港漫題材《中華英雄》三大IP打頭陣，與全球研發團隊開啟商談，期以豐富的遊戲創作內容，透過IP授權與合作開發等模式，讓遊戲開發商可以結合IP拓展人物、世界觀等創意延伸，並運用IP影響力觸及玩家粉絲，合力打造各種玩法類型的遊戲作品，共創雙贏。

網龍總經理呂學森表示，團隊多年的遊戲製作資歷，擅長華人武俠、三國、熱血港漫、奇幻原創等多類型風格，研發推出上百款遊戲創作，其中《吞食天地》、《武林群俠傳》、《中華英雄》更是廣為玩家所知的經典作品，在海內外創下傲人成績，奠定遊戲化的厚實基礎。因此這些年除了自製研發產品，我們也積極發展對外合作，擴散IP應用至更多的遊戲領域。

《吞食天地》為中華網龍原創IP的起點，以獨具特色的Q版三國武將及人氣角色「巴豆妖」形象深植人心，產品類型橫跨線上遊戲與手機遊戲，發行區域涵蓋台港澳、中國及東南亞，累積超過600萬玩家會員，近年來更陸續帶來《吞食天地M》、《吞食天地 多元宇宙》等手遊作品，備受玩家喜愛，多達14款系列作品陣容，持續為玩家帶來豐富的遊戲體驗，亦為遊戲開發提供更高的創作靈活度。