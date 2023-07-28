找不到人！南台灣人才缺口再創新高、占全國14%

104人力銀行今（28）日指出，截至6月，104人力銀行線上工作數107萬個，其中南台灣（嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣）15萬個，創同期史上新高，占全國14%，比三年前同期成長53%。

104獵才招聘事業群資深副總晉麗明指出，在南部經濟轉型升級的趨勢下，南部的職缺數與需求人數逐年成長。近年來南台灣各產業人才需求人數持續增加，產業面臨人才荒，業界人才爭奪戰甚至從高中就開打，企業如何妥善擬定招募與留用人才策略，是攸關組織成敗的重要關鍵。

104獵才招聘事業群中南業務部經理吳貞宜補充說明，面對南台灣人才需求提升，企業更應與時俱進了解新世代思維，善用多種方法溝通並傳遞企業優勢與理念，為企業找到更優質人才。

2023第二屆大南方人才論壇圓滿落幕。104獵才顧問邀請高雄市政府、國立中山大學、以及南台灣企業大廠代表日月光（3711）集團、大成長城企（1210）業共同與會分享，瞄準企業關注的人才議題並提供解方，獲得超過250家企業、370位中高階主管及HR夥伴響應。

論壇上，大成長城企業ESG永續發展處協理劉博民表示，面對全台產業互搶才，「薪資管理」是人力資源管理的核心，如何「高薪聘用新人」以及妥善擬定「接班人計劃」，是人才管理的重要任務。

例如高階人才招募、輪調、晉升任用等，都是重要的招募與留用人才策略。劉博民特別強調，這幾年勞資關係逐漸改變，不管在法規面、體制面或文化面，企業更需謹慎面對內部公平、以及員工個體的差異化。滿足不同背景人才所期待的員工福利與未來發展，提升員工幸福感，方能贏得人才，永續經營。

日月光人資處副總李叔霞分享，北部一直是許多人才的聚集地，近年南部相對低的花費及更好的生活條件，正逐漸降低北漂工作的吸引力，南部逐漸成為吸引北漂人才回流的熱點。然而南部產業求才若渴，已是企業的老闆或經營者所需面對的問題。緩解人才荒關鍵第一步是「打群架」，透過企業與全台各大專院校相互組成人才國家隊，一起合作打群架，以多元招募、培育人才方式整合彼此資源。企業內部整合透過「以人為本」落實DEI（Diversity, Equity and Inclusion）策略，以確保留才及企業的長期成功。

國立中山大學校長鄭英耀也分享，中山大學運用多年於南部深耕的經驗與資源，協助鏈結在地產業企業，協助學生與產業界無縫對接。也特別呼應產官學與企業彼此串接，共同回應南台灣未來人才發展的競爭與挑戰。