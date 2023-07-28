台積全球研發中心今啟用 研發、專利築技術高牆

台積電全球研發中心今（28）將舉行啟用典禮，創辦人張忠謀的動向和談話備受關注。

台積電董事長劉德音之前曾表示，要將此全球研發中心打造為「台版貝爾實驗室」，今日台積相關布局、研發支出與專利、先進製程進展、人才培育計畫、全球營運思維，是外界焦點。

台積電創辦人張忠謀曾說，台積電的核心價值就是誠信正直、承諾與創新。

創新是台積電成長泉源，多年堅持自主技術，2022年台積電研發經費高達54.72億美元（約新台幣1670億元），占營收比重至7.2%，預計今年研發支出將增加，比重將來到8%以上，研發經費超越對手英特爾與三星。

另據經濟部智慧局資料，在國內，台積為專利王：發明、新型、設計三種專利申請部分，去年台積電以1534件七度居冠。

台積全球專利數超過5萬7000件，2022年躍居全美第二大專利申請人。台積電在台、美2022年專利獲准率均高達100%。

台積電以龐大「專利」在晶圓代工業築起高牆，專利規模及排名逐年締造歷史新高。