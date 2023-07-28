華安醫學加速投入 AI 探索藥物開發

新藥研發公司華安醫學（6657）昨（27）日宣布，已與台灣大學及嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心，共同簽訂技術服務合約，華安計畫以產學合作方式進行「應用人工智慧輔助新藥開發方案之初期探索」，合作進行探索生成式預訓練模型之生物應用研究，這項計劃預計將用 NVIDIA Clara discovery 探索藥物開發，期望未來申請 BioNeMo early access 以利未來有機會與國際大廠共同以 AI 探索藥物開發模型發展，進而達到產品商化目的。

華安醫學表示，近期輝達（Nvidia）投資5,000萬美元加速訓練生技公司Recursion用於藥物探索的 AI 模型，也讓 AI 題材延燒到生技產業。其中 NVIDIA 將大型語言模型擴大用於生物學領域用，利用NVIDIA BioNeMo開發人工智慧應用程式，以產生、預測和理解生物分子資料，而 NVIDIA Clara Discovery 可加速運算藥物開發也可跨界協助新藥公司加速藥物上市速度，開啟全新的疾病機制研究可能性，NVIDIA BioNeMo Service 是一項藥物研發的生成式 AI 雲端服務。

華安醫學表示，由於開發一種新藥平均需要超過10年的時間加上數十億美元的資本。然而藉由使用人工智慧，估計能縮短將近一半的開發時間。不僅如此，人工智慧也可有效預測潛在藥物在人體內的功能、排除無效果的分子，以及機器學習模型也可減少繁瑣的實驗室流程。藉由這些輔助，華安或是其他新藥公司想要加速並降低藥物發現成本的願景，將有機會逐漸實現。

華安目前規劃與台灣大學合作用NVIDIA Clara discovery 探索藥物開發，未來亦不排除與國際大廠一同合作將人工智慧技術應用於醫療發展中，公司目前規劃共同研發各種發炎相關、神經退化性疾病（例如巴金森氏症、阿茲海默症）以及其他罕見疾病的相關藥物，華安將如同美國生物科技公司英矽智能（Insilico Medicine）結合大數據分析以及深度學習來進行電腦藥物開發，因為英矽智能係以開發能夠發現和設計新分子的技術，且利用生成式 AI 來發現該藥物。英矽智能表示，若利用傳統方法完成同樣工作，將花費超過4億美元，並耗時六年時間。但借助 AI，Insilico Medicine 最終以十分之一的成本、三分之一的時間完成了這項任務，並且在開始後僅兩年半就進入了 1 期臨床試驗。

日本武田製藥今年 2 月以 40 億美元的價格，從波士頓一家新創手中，收購一種實驗性牛皮癬藥物，並使用 AI 進行藥物開發，只耗費短短六個月時間就獲得一款新藥，有別以往開發新藥必須經過多年的廣泛分析、篩選數據和測試結果，才能發掘具潛力的候選藥物。預期未來國際藥廠將會大量投資 AI 新藥開發，全球看好市場前景，許多資源正湧入 AI 領域發展新藥。