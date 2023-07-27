台灣企業遭受駭客攻擊全球最多 平均每周超過3000次

面對智慧(AI)浪潮來襲與動盪的地緣政治影響下，資訊安全的相關議題首當其衝。國際通商法律事務所今（27）日攜手全球數位產業聯盟協進會，於政大公企中心共同舉辦「2023 建構資安生態系國際論壇」，主題為「如何運用資安因應 AI 普及暨地緣政治風險升高之趨勢」。

據調查，台灣企業是全球遭受駭客攻擊最多的國家，2023年第一季度平均每周遭受超過 3,000 次的網路攻擊。這顯示台灣企業在充分應對不斷演變的資安問題和威脅方面仍存在顯著的差距。

Baker McKenzie 台北所爭端解決律師團隊主席執行合夥律師黃麗蓉表示，資安問題日益複雜。新興技術如物聯網(IoT)和人工智能(AI)的快速應用更為駭客提供了新的攻擊的方式。金融機構、醫療保健、科技和製造公司對停機時間容忍度低，使得勒索成為攻擊者的一種有利可圖的策略。「而我們的律師在協助各產業、組織應對資安和數據洩露事件方面具有豐富的經驗；包括跨境調查、對事件制定快速的相應計劃，處理爭議和追回資金等。希望藉由此次的論壇，能夠更深入了解其他公司的應對方式，以及如何建立一個強大且有效的資安和數據保護計劃。」

黃麗蓉在會中也與來自 Baker McKenzie 美國與亞太區共四位資安爭端解決專家，將一同進行真實案例分享。四位專家分別是來自 Baker McKenzie 紐約所 Cyrus Vance Jr. 、吉隆坡所 Kherk Ying Chew、東京所 Yoshiaki Muto 和雪梨所 Ryan Grant 等的資深合夥律師。

Cyrus Vance Jr. 現為 Baker McKenzie 的網路安全業務全球主席，此行將親自飛往台北參加論壇。過去曾任美國曼哈頓地區檢察官，他領導調查與起訴許多美國與國際上複雜、引人注目的白領和商業犯罪案件。他是紐約市網路關鍵基礎設施工作小組的聯合創始人，並與倫敦市警察局共同創立了全球網路聯盟(Global Cyber Alliance)。他撰寫許多有關管理網路安全和關鍵基礎設施的文章。Cyrus Vance Jr.表示：「對關鍵基礎建設 (包含金融機構)的網路攻擊是最嚴重的公共安全威脅之一，而由某些國家中央政府層級涉入或發動的攻擊是更具挑戰。」

甫從中華電信（2412）資訊技術分公司升任的中華電信總經理的林昭陽將於論壇中以「以數位韌性觀點來思考企業永續」為題與各界分享雲端與 AI 資安的重要性。中央研究院資訊科技創新研究中心主任黃彥男及奧義智慧科技股份有限公司共同創辦人吳明蔚則共同介紹全球新型資安威脅與趨勢。此次論壇邀集國內外資安專家，希望能透過結合產官資源，落實資安防護、強化產業韌性、並建構與國際資安趨勢接軌的資安生態系。