2023亞洲生技展 中科率12家尖端醫療科技廠商秀實力

「2023亞洲生技大會」今(27)日起至30日假台北南港展覽館盛大登場，中科管理局率長聖國際生技（6712）及正瀚生技等12家園區廠商參展，搶攻生技產業新版圖，並擴大國際宣傳力度。

其中，長聖及正瀚兩家大廠分別得到「2023傑出生技產業獎 (Taiwan BIO Award)」金質獎及年度產業創新獎的殊榮，充分展現中科豐沛的生技研發能量，及邁向打造創新智慧醫療產業新聚落的決心。

國科會副主委陳儀莊與中科管理局副局長施文芳都前往科學園區主題館，為參展廠商加油打氣。今年中科展區以「精準健康、數位醫療、跨域創新」為主軸，園區廠商透過聯展方式，展現橫跨精準醫療、生物新藥、創新醫療、醫材及智動化等領域成果。

施文芳指出，中科為協助廠商創造商機，增加產業合作機會，積極參與國科會論壇區的技術發表會，期盼透過BIO網路，打造科學園區聚落品牌形象，吸引跨域鏈結及新創投資。

此次中科館整合12大亮點廠商，包括銘安科技聚焦環境友善產品技術，開發可堆肥材質產品與整廠輸出合作；台灣利得專注未來牛樟芝新藥研發，將產業應用提升至更高層次；中化健康研發克弗爾肽素材，可應用於血壓、骨質、關節等方面。

合錦科技AI智能照護系統 提供場域安全把關；德盟儀器內視鏡應用於醫療、工業、航太、半導體等領域，為台灣自有品牌；伊達醫材以提供尖端醫療器材產品，期照亮健康新生活為方向；昱展新藥長效緩釋注射針劑，助病患恢復日常生活。

昱程科技發展遠紅外線軟式發熱元件及模組，應用於民生消費性市場；台灣美罩研發製造高科技奈米PTFE(聚四氟乙烯)薄膜產品，推動氫經濟新世代；如陽科技減速馬達生產專家，產品於自動化、醫療、能源等領域多所應用。

靚德生醫應用高階醫材研發製造經驗，開發含玻尿酸的動物創傷促癒止血醫材；伊莉特結合生物科技、化妝保健品乃至醫美專業領域。

施文芳表示，中科園區廠商在2023亞洲生技大展具體展現先端生技領域的研發成果，更有助吸引生技廠商共同建構創新醫療生態體系。