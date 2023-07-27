快訊

住一晚230萬！全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

杜蘇芮10級暴風圈來襲 金門縣府宣布28日停止上班上課

快訊／江宏傑現身記者會宣布告贏福原愛 有利判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕罰海峽電信？NCC：適用法不同 裁罰金額不能互相比較

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
二類電信業者海峽電信與詐騙集團合作販售門號案，NCC僅罰30萬元，外界質疑NCC輕縱海峽電信。記者曾原信／攝影
二類電信業者海峽電信與詐騙集團合作販售門號案，NCC僅罰30萬元，外界質疑NCC輕縱海峽電信。記者曾原信／攝影

二類電信業者海峽電信與詐騙集團合作販售門號案，NCC（國家通訊傳播委員會）僅罰30萬元，外界質疑NCC輕縱海峽電信。NCC今（27）日中午回應，海峽電信所適用的法規是電信法，裁處案情、緣由、適用法規、裁處額度，均與台灣之星、紅魔手機的狀況不同，裁罰金額不能互相比較，此外，海峽電信執照已屆期，亦未再向NCC電信事業，已經不再屬於電信業者。

針對海峽電信與詐騙集團合作販售門號一案，NCC今日重申，桃園地檢署6月發函指出海峽電信有涉詐門號時，已經立刻採取三項措施，第一，要求電信事業即刻全數收回海峽電信尚未使用之電信門號，並不再核發新門號予該公司，第二，對於海峽電信尚在使用中之門號，再次啟動行政檢查，查核其公司用戶資料是否均有落實KYC（認識你的客戶）要求，第三，門號涉及詐騙行為時，要求電信業者應依規定立即停、斷話。

除檢方持續追訴犯罪部分，NCC昨日針對海峽電信「未落實用戶資料查核」一事進行裁處，有關裁處金額遭質疑問題，NCC回應，相較於台灣之星適用電信管理法以及紅魔手機為數項裁罰綜合計算，海峽電信所適用法規為電信法，因各項裁處之案情、緣由、適用法規、裁處額度不同，裁罰金額故不能互相比較。

NCC指出，海峽電信接受NCC行政檢查態度消極，又未依規定提供補救措施，業已併同考量加重裁處，但是相關處分仍須依法行政。

NCC表示，海峽電信執照日前已經屆期，亦未再向該會登記為電信事業，已不再屬於電信業者。但針對海峽電信違法情節重大一節，NCC已要求電信業者將該公司列為高風險用戶，加強對類似高風險對象之稽核抽測及風險控管。

NCC訂定「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，要求業者強化認識客戶風險管理機制（KYC） ，並請電信事業優先針對高風險用戶，加強稽核抽測及強化風管措施，必要時經相關機關通知後依契約停、斷話，透過若干機制，強化業者落實KYC以處理電信門號人頭充斥現象。

NCC 詐騙集團 手機

延伸閱讀

地檢署抓詐騙 NCC罰二類電信業者海峽電信30萬元

違法還硬要賣紅魔手機 NCC罰伊瑪格與負責人共130萬元

未落實用戶身分查核 NCC重罰台灣之星100萬元

違規販賣紅魔8 Pro！NCC裁處伊瑪格與負責人共130萬元

相關新聞

美商邁凌宣布終止收購台灣慧榮科技 業界：可能重新議價

據外媒報導指出，美國晶片業者邁凌科技（MaxLinear）26日宣布，放棄以近40億美元收購台灣慧榮科技的交易案，半導體...

輕罰海峽電信？NCC：適用法不同 裁罰金額不能互相比較

二類電信業者海峽電信與詐騙集團合作販售門號案，NCC（國家通訊傳播委員會）僅罰30萬元，外界質疑NCC輕縱海峽電信。NC...

台積電3奈米家族壯大 新思科技助陣推 AI 應用IP

台積電（2330）3奈米家族持續壯大，IP夥伴扮演關鍵。新思科技今（27）日宣布，針對台積公司的N3E製程，利用業界最廣...

國際化人才告急 施振榮攜手學術界推動半導體產業國際人才培育計畫

由於地緣政治的影響，全球產業供應鏈發生重大變革，亦開始積極進行海外佈局。宏碁（2353）集團創辦人施振榮表示，台灣半導體...

員工可運動辦公兼發電 友達響應宏碁「酷騎桌」綠辦公

因應ESG發展趨勢，宏碁集團子公司Acer Gadget倚天酷碁推出結合健身車和升降辦公桌的「Acer eKinekt酷...

華碩攜手酷英 建AI語言學習平台惠及153萬師生

為增強台灣年輕世代競爭力，政府積極推動2030雙語計畫（Bilingual 2030），華碩今日宣布，除協助酷英線上學習...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦