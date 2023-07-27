輕罰海峽電信？NCC：適用法不同 裁罰金額不能互相比較

二類電信業者海峽電信與詐騙集團合作販售門號案，NCC（國家通訊傳播委員會）僅罰30萬元，外界質疑NCC輕縱海峽電信。NCC今（27）日中午回應，海峽電信所適用的法規是電信法，裁處案情、緣由、適用法規、裁處額度，均與台灣之星、紅魔手機的狀況不同，裁罰金額不能互相比較，此外，海峽電信執照已屆期，亦未再向NCC電信事業，已經不再屬於電信業者。

針對海峽電信與詐騙集團合作販售門號一案，NCC今日重申，桃園地檢署6月發函指出海峽電信有涉詐門號時，已經立刻採取三項措施，第一，要求電信事業即刻全數收回海峽電信尚未使用之電信門號，並不再核發新門號予該公司，第二，對於海峽電信尚在使用中之門號，再次啟動行政檢查，查核其公司用戶資料是否均有落實KYC（認識你的客戶）要求，第三，門號涉及詐騙行為時，要求電信業者應依規定立即停、斷話。

除檢方持續追訴犯罪部分，NCC昨日針對海峽電信「未落實用戶資料查核」一事進行裁處，有關裁處金額遭質疑問題，NCC回應，相較於台灣之星適用電信管理法以及紅魔手機為數項裁罰綜合計算，海峽電信所適用法規為電信法，因各項裁處之案情、緣由、適用法規、裁處額度不同，裁罰金額故不能互相比較。

NCC指出，海峽電信接受NCC行政檢查態度消極，又未依規定提供補救措施，業已併同考量加重裁處，但是相關處分仍須依法行政。

NCC表示，海峽電信執照日前已經屆期，亦未再向該會登記為電信事業，已不再屬於電信業者。但針對海峽電信違法情節重大一節，NCC已要求電信業者將該公司列為高風險用戶，加強對類似高風險對象之稽核抽測及風險控管。

NCC訂定「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，要求業者強化認識客戶風險管理機制（KYC） ，並請電信事業優先針對高風險用戶，加強稽核抽測及強化風管措施，必要時經相關機關通知後依契約停、斷話，透過若干機制，強化業者落實KYC以處理電信門號人頭充斥現象。