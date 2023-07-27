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國際化人才告急 施振榮攜手學術界推動半導體產業國際人才培育計畫

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
智榮基金會、美國雷鳥全球管理學院與東吳大學簽署「半導體產業國際人才培育計畫合作備忘錄」(由左至右分別為智榮基金會董事長施振榮、雷鳥全球管理學院院長Dr._Sanjeev_Khagram、東吳大學校長潘維大)。東吳大學提供
智榮基金會、美國雷鳥全球管理學院與東吳大學簽署「半導體產業國際人才培育計畫合作備忘錄」(由左至右分別為智榮基金會董事長施振榮、雷鳥全球管理學院院長Dr._Sanjeev_Khagram、東吳大學校長潘維大)。東吳大學提供

由於地緣政治的影響，全球產業供應鏈發生重大變革，亦開始積極進行海外佈局。宏碁（2353）集團創辦人施振榮表示，台灣半導體產業生態鏈加速赴美、歐、日設廠，進一步延伸台灣的國力，但面對新一波台灣企業國際化的腳步，國際管理人才不足的問題將很快浮現，人才是企業競爭力的根本，值得企業重視。

因此，智榮基金會董事長施振榮、雷鳥全球管理學院院長Dr. Sanjeev Khagram、東吳大學校長潘維大26日三方共同簽署「半導體產業國際人才培育計畫」合作備忘錄，攜手為台灣半導體產業國際管理人才的需求展開超前部署，希望藉由提供系統性、客製化的語言、跨文化溝通與領導等培訓課程，協助外派人員於派駐海外前和派駐當地後，不僅具備基本的語言溝通能力，更能深入瞭解文化差異對企業管理所帶來的影響，並採取積極措施、實踐和諧的跨文化管理，成為高素質國際人才。

東吳商學院院長阮金祥則表示，東吳大學商學院與雷鳥全球管理學院已經有十餘年的雙聯學位合作關係，也共同培養了許多優秀的國際管理人才，其中有多位在台積電（2330）、ASML等半導體產業公司任職。

他並指出，國際化人才的不足是台灣企業國際化所面臨的共同問題，一位好的國際化人才除了專業及語言能力外，也需具備「學會學習(Learn to know)、學會做事(Learn to do)、學會共同生活(Learn to live together)及學會發展(Learn to be)」四大能力，方能與世界所有人對話、產生連結，進而做出貢獻。東吳大學希望在此三方共同發起的計畫平台上，培育更多企業所需的國際管理人才。

Dr. Sanjeev Khagram表示，這次智榮基金會、雷鳥全球管理學院和東吳大學合作的「半導體產業國際人才培育計畫」，這不僅僅是一項計畫，也是一項承諾，計畫以各產業需求，量身訂制高階國際管理人才培訓課程，除可讓台灣的各管理階層及員工在工作崗位上效率提升外，外派職員也可在短期間內適應當地文化差異，無縫接軌的在世界舞台上發光發熱。

施振榮表示，台灣本身巿場有限，因此要提高所能創造的價值，台灣就必須要國際化才能做出更大的貢獻，而國際化的關鍵是人才，才能進一步將台灣的價值有效落實。為此，施振榮也特別呼籲，企業要及早部署，訓練更多的國際化管理人才。尤其台商赴海外拓展製造據點或是著眼海外巿場，都要從王道思維出發，與當地合作夥伴建立一個可以共創價值且利益平衡的機制，並善盡「世界公民」的責任，相信一定能幫助台商在海外成為大家最佳的合作夥伴。

東吳、雷鳥、智榮基金會與企業代表合影。東吳大學提供
東吳、雷鳥、智榮基金會與企業代表合影。東吳大學提供

東吳大學 半導體 施振榮

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