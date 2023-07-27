高通財報公布倒數 研究估下半年手機復甦較緩慢

台積電（2330）大客戶之一的高通（Qualcomm）將於美國時間8月2日發布財報，並說明展望。研究機構在財報發布前提出預測，估計高階出貨維持，以及庫存至今年第4季恢復正常，2023年下半年復甦較為緩慢。

Counterpoint Research分析預測，Qualcomm聚焦高階智慧機，針對安卓智慧手機之策略重點乃高階／旗艦機細分市場，而非追求總單位市占。儘管當前面臨挑戰，但Qualcomm仍處於長期成長的有利地位。向汽車等其他領域的多元化投資正逐漸取得成效。

前景展望方面，Counterpoint Research預計，與2022財年相比，全球3G、4G及5G手機銷量於2023曆年將呈現至少高個位數的下降比例。這種疲弱預測乃基於謹慎的客戶購買行為及通路庫存風險降低作出。

另外該機構預測，與手機市場類似，物聯網行業亦受到影響，預計持續復甦將面臨挑戰。庫存將至少在未來幾個季度繼續維持顯著下滑趨勢。

從季對季來看，該機構預測，安卓手機及汽車市場的營收將大致持平，而物聯網營收將呈現中等個位數增長。

Counterpoint Research高級分析師Parv Sharma指出，Qualcomm於2023年第2季遭遇若干阻力，原因是宏觀經濟因素的挑戰及庫存下滑的衝擊正使其業績指引受到影響。此外，基頻的需求正在下降，導致Qualcomm出現顯著季減降幅。

不過，Parv Sharma指出，該公司重點關注的高階市場將維持於這一領域的出貨量。Qualcomm將憑藉驍龍8 Gen 2入選三星旗艦智慧手機及中國手機品牌廠商的供應商，提振高階市場的銷量。到2023年第4季度庫存將恢復至正常水準，但由於需求疲軟預計2023年下半年復甦較為緩慢。