5月LCD電視面板平均尺寸 首次超越50吋

全球科技產業研調機構Omdia今（27）日發布大型顯示器市場追蹤報告指出，LCD 電視面板每月出貨加權平均尺寸於2023年5月首次突破50吋，而電視面板採購和終端銷售（sell-through）更呈現尺寸擴大的不可逆趨勢，這對面板製造商而言無疑是個正面訊號，有助於消化產能。

隨著電視面板朝大尺寸發展，未來觀測重點除了出貨量之外，出貨面積也是重要參考指標。Omdia 顯示部門資深研究總監謝勤益（David Hsieh）表示：「電視面板汰換週期將變得更快，從現在每 6 至 7 年更換一次的單位基礎，縮短為每4至5年更換一次的面積基礎。消費者也相信應購買更大尺寸的電視，並不會回頭使用小尺寸，而呈現不可逆的趨勢。此外，更大尺寸 LCD 電視面板需求將可消耗更多產能，且長期而言消費者對於大尺寸面板提供的優越功能期待度將持續上升。」

2022 年電視面板單位數量和尺寸需求皆逐月下降，對電視面板與 OEM 廠商而言是災難性的一年。然隨著面板價格於 2022 年第3季觸底，面板製造商在電視面板領域改為著重更大尺寸的產品，尤其是 8.5 代廠生產的 55 吋和 85 吋以及 10.5 代廠生產的 65 吋和 75 吋。更大尺寸的電視需求隨後在2022年第4季大幅反彈，並於 2023 年逐漸回升。

京東方（BOE）、華星光電（China Star）、咸陽彩虹光電（CHOT）、LG Display 和夏普（Sharp）等面板製造商的 LCD 電視面板出貨加權平均尺寸在2022年8月為46.8吋，於2022年12月回升至49吋，2023年3月達到49.5吋，並且在2023年5月首次突破 50 吋來到 50.2 吋。

大尺寸趨勢也反映消費者對於高畫質及視覺表現的追求，因電視越大通常可提供更好的使用體驗，包含具有調光對比度（dimming contrast ratio）的 mini-LED 背光技術、量子點（quantum dot）可提供的更廣色域、更高的更新率，以及具有 GOA（Gate on Array，閘極驅動電路基板）顯示器驅動IC技術的極窄邊框等功能。