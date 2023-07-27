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AI夯讓工作愈來愈難找？ 人力銀行：新興職缺快速成長

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
1111人力銀行公關總監陳尹柔(中)。 圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行公關總監陳尹柔(中)。 圖／1111人力銀行提供

AI熱夯，讓工作難找？對此，1111人力銀行表示，生成式AI的出現產生許多新興的職缺，調查發現，上班族心目中最感興趣的職缺包括：大數據專家34.5%、網路輿情分析30.1%、虛擬實境設計師28.6%、AI詠唱師/溝通師27.2%，以及遙控無人機駕駛26.4%。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，儘管AI的應用取代部分職務，但也出現不少新興職缺，目前1111人力銀行的資料庫顯示，AI相關職缺成長快速，單單從今年第1季到第2季，工作機會數就從39,180個成長到40,935個，成長幅度4.48%，在求職端的熱度也穩定上升，瀏覽成長率3.79%。

近日Dcard上有鄉民發文詢問「AI現在這麼夯，工作是不是越來越難找？」原PO表示現在有很多工作，多少都有跟AI工具掛鉤，像是資料分析、工程師、網頁設計、平面設計等等，就連PPT都有工具可以生成了，並不是寫寫文章那麼簡單了。原PO認為AI光資料分析就能可以做很多事，且速度又快，擔心這樣是不是以後大家的工作機會就會越來越少呢？

網友表示「別怕，AI同樣會催生新的工作機會」、「現在用AI處理一些瑣事真的快很多」、「感覺以後的專業技能，變成會不會下指令才是最重要的」、「現成的AI工具也越來越多，似乎也不用這麼害怕」，網友直指在AI世代中想要在職場上不被淘汰的關鍵是「持續學習新的技能」。

陳尹柔表示，生成式AI如同雙翼，為企業開啟新的想像，從製造端生產流程的優化、企業經營行政流程的提升，到產品的創新設計、行銷，甚至客戶維護的都可以藉由AI的應用帶來更高效率的流程，但AI的發展並非完全取代人類工作，許多職位仍然需要人類的創造力、情感智慧和人際交往能力，應當藉由人機協作的新模式，善用生成式AI來提高工作效率、創造價值與改善客戶體驗。因此，重要的是培養和發展人與機器共存的能力，以適應未來工作環境的變化。

為了協助求職者更深入的認識AI，1111人力銀行自2023年3月攜手科技資訊社群平台「科技島」，成立了「生成式AI創新學院」。每週有2至3場會員免費線上講座，截至目前為止已舉辦超過30場高品質講座，同時在官網以及LINE社群開設討論區，讓學員上完課程後可以持續交流互動，不斷精進所學。

AI 人力銀行

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