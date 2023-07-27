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緯創歷時3年、賠33億元結束在陸iPhone組裝 林憲銘道出4字原因

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。 聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影
緯創董事長林憲銘。 聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影

緯創（3231）淡出中國大陸iPhone組裝業務的代價是什麼？答案是：花3年時間、認賠33.14億元。而今年印度iPhone組裝廠出售箭在弦上，董事長林憲銘日前對於一連串產能調動，坦言緯創的價值就是「客戶為尊」，都是配合客戶要求。

並非外界認為一口氣今年認賠55億元，根據瞭解，緯創已在2022年底之前已認列持有立訊31.75億元損失，今年約提列23.596億元損失，上半年將認列19.379億元影響數，第3季提列4.217億元，這意味立訊股票價值對緯創損益表的影響最高峰已在去年發生。

緯創7月25日宣布出清立訊股票，認列55.5億元虧損，由於立訊股價持續走跌，該筆虧損已分季度分階段提列，並非今年單一年度認列EPS1.9元損失。由於立訊股價漲跌影響業外需按公允價值衡量之金融資產損失認列損益，此次出清持股，緯創將未來跟立訊股價再無牽扯。

而算一次總帳，緯創結束中國大陸iPhone組裝業務的代價，由於立訊股價大跌，因而造成33.14億元損失，始料未及。

2020年緯創賣蘇州iPhone廠給立訊，結算獲利22.36億元獲利（人民幣5.12億元）已於2021年首季認列，但緯創又拿現金126億元買立訊股票，才導致財報受立訊股價漲跌影響，業界認為賣股亦是蘋果的意見，旨在要求緯創順利移轉產能，全力協助順產。歷時兩年半緯創解禁，此次認賠出售持股雖損失55.5億元，但扣除先前賣廠獲利22.36億元，總體為「結束中國iPhone組裝事業」的代價是虧33.14億元。

緯創今年EPS虧0.81元 一切以客為尊

以今年損失23.596億元計算，EPS影響數0.81元，將分三季度認完。後續和碩是否也跟進出脫立訊持股，或可值得觀察。

緯創在產能多元前進東南亞及印度後，泰州廠及昆山廠都有關閉及人力精簡消息，林憲銘則解釋，所有產能調節動作都是應客戶要求，「客戶要哪裡交貨，要哪裡給或，我們都要配合，我們的價值就是客戶為尊。」換言之，緯創買進及出售立訊股票，某種程度也會跟客戶有關係，而後續賣廠後資金是否被要求投資塔塔股票，也值得觀察。

緯創積極轉型高附加價值產業，刮骨療傷必然是暫時性，董事長林憲銘曾預告集團正展開致命性改變，調整體質，未來相對於營收更重視附加價值（獲利），這些改變正一波波被看見，緯創毛利率也已經連續3季度在7%以上。

緯創計畫性轉型已低調持續多年，全球產能大挪移之餘，處分非核心事業及資產動作不斷，今年初已經賣建碁及明泰持股，26日公告出售立訊持股，認列55億元損失，金額龐大到震驚市場，但回顧大手筆投資的印度廠也將出脫給塔塔集團，緯創董事長林憲銘所言「正在做致命性改變」一說昭然若揭。

緯創 股票

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