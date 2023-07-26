台積電法說會引震撼、AI大爆發也難救？ 媒體人點關鍵原因：很現實

全球晶圓代工龍頭台積電日前法說會二度調降財測，並下修全年營收，引起市場震撼。資深媒體人陳鳳馨認為，即便現在AI大爆發，也無法挽救台積電衰退的事實。

陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中指出，台積電的法說會道出了一個很重要的現實，「AI產業的未來性，無法挽救此時此刻的衰退」，這也是為什麼台積電會二度下修財測的原因。

人工智慧未來的複合成長率一定會很快，可是不管它的硬體投資有多麼的大，輪到台灣可以吃到的餅，在每一家公司所占的比重，一定不高。尤其像台積電每一年的營收那麼龐大，人工智慧這一部分的晶片，所占的比重可能連一成都不到，而台積電可能已經很努力在開發它的產能了。

雖然比重很小，但開發過程牽涉到先進封裝CoWos，也因此台積電才會在法說會中表明其CoWos已經是非常地吃緊，壓力非常非常地大，不只已經產能全開，能夠增加的產能也都全增加下去了。

然而這部分的成長卻無法彌補其他產業比如手機、筆電、伺服器的投資，甚至一些高度運算產業的成長銳減，所以台積電在前一季法說會就預測全年營收跟去年同期相比負成長1%至6%，可以這一次卻大幅下修到負成長10%

陳鳳馨也提醒，台積電身為龍頭大廠，釋放出來的訊息趨向保守，雖不至悲觀仍引起市場震撼，她認為AI正在前波大爆發的浪頭上，但要小心高峰泡沬，就跟網路產業當時起飛一樣，之後回到起漲點才會又迎來長線穩定的增長。

不過台積電總裁魏哲家也有釋出好消息，他在法說會上表示，生成式AI需要更高運算能力和互連頻寬，推動半導體含量增加。無論中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU），或AI加速器，以及針對AI和機器學習的相關特殊應用元件（ASIC），都是台積電優勢。