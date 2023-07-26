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未落實用戶身份查核 NCC裁處台灣之星100萬元

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會。圖／本報資料照片
國家通訊傳播委員會。圖／本報資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）今（26）日決議，台灣之星企業客戶「颶○有限公司」將所申辦門號轉讓予第三人使用，因未依核准的營運計畫落實該第三人身分查核，明確違反電信管理法規定，裁處罰鍰100萬元，並請該公司於1個月內提出改正報告。

NCC說明，該案緣自112年4月25日接獲新竹地方檢察署來函，該署於偵辦相關案件時，查獲台灣之星公司職員協助企業客戶「颶○有限公司」將其向台灣之星公司所申辦之門號，移轉提供予「南○三企業社」使用，嗣後該等門號中存有落於詐騙集團作不法使用之情；復經NCC調查，台灣之星公司針對上開門號轉讓予第三人使用，均未落實身分查核作業及審查，已違反電管法第37條第1項規定，爰依電管法第75條第1項第6款規定，未經核准營運，或未依核准營運計畫實施者，核予裁處100萬元，並應於1個月內提交改正報告。

NCC強調，為遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，NCC已頒布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，強化電信業者落實KYC（Know your customer）風險管理機制，尤其針對非本國籍人士及企業客戶加強KYC，且應自行成立獨立於通路及業務部門之稽查小組進行稽查，後續NCC亦將組成查察小組，督促電信業者落實用戶身分查核並加強管理，以協助共同維護社會秩序及保障國人使用電信服務權益。

最後，NCC特別提醒，請民眾面對有疑慮的訊息需多方查證，對於不明來話或不明網址應加強警覺，勿隨意點選、避免誤信，以降低受詐風險。

NCC 台灣之星 詐騙集團

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