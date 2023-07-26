財富中國大陸500強！鴻海名列第五 台灣公司中排名最高

財富Plus APP發布了2023年《財富》中國大陸500強排行榜。 今年500家上榜的中國大陸公司在2022年的總營業收入達到15萬億美元，淨利潤達到7,171億美元。 國家電網有限公司以5,300億美元的營收位居榜首，中國石油和中國石化分列榜單第二位和第三位，位列第四位的是中國建築集團。 蘋果最大代工企業鴻海（2317）位列第五，是排名最高的臺灣公司。

在盈利能力方面，最賺錢的10家上榜公司中，除五家商業銀行和中石油、中海油、中移動之外，兩家私營企業也進入了前十位，其中台積電（2330）以333億美元凈利潤排在利潤榜第5位，騰訊的凈利潤比去年下降了19%，但仍以超過279億美元的淨利潤排在利潤榜第6位。 這十家公司在去年的總利潤約為3,087億美元，約佔上榜公司利潤總和的43%。