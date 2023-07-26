權王德國設廠 幾近落槌

德國政府決定提供200億歐元（約新台幣6,900億元）補助相關業者，讓台積電在德國德勒斯登設立12吋晶圓廠的投資案幾近落槌。消息人士透露，台積電正與德國政府進入最後協商。外電報導，台積電最多可拿到50億歐元補助。

外電報導，德國政府將在2027年撥給德國在地和國際企業補助金，資金來源是「氣候與轉型基金」（KTF）。主要是促進德國半導體製造，在地緣政治緊張升高時確保關鍵零組件供應無虞。

外電揭露德國政府同意補助英特爾100億歐元在當地設新廠，正審核提供給台積電和當地半導體廠英飛凌等公司總計約70億歐元補助金，台積電最多可取得50歐元補助或投資金額一半，且已編入預算。

英國金融時報報導，美國半導體廠格芯執行長Thomas Caulfield指出，歡迎「在公平競爭環境中」競爭，但「如果補助不成比例地嘉惠一位市場主導者，就存在依賴單一供應商、市場封鎖及供應鏈韌性變差的真實風險 」。

德國政府發言人表示，所有官方補助都要經過歐盟執委會批核，會確保「不在歐洲單一市場扭曲競爭」。台積電不對競爭對手發言做任何評論。