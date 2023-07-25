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台積電砸900億銅科設廠 苗工策會：縣府釋出善意的結果

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣積體電路製造股份有限公司上個月宣布苗栗縣竹南科學園區先進封測六廠（圖）啟用，今天再宣布在銅鑼科學園區，斥資900億元興建先進封裝廠。圖／本報資料照片
台灣積體電路製造股份有限公司上個月宣布苗栗縣竹南科學園區先進封測六廠（圖）啟用，今天再宣布在銅鑼科學園區，斥資900億元興建先進封裝廠。圖／本報資料照片

台灣積體電路製造股份有限公司（2330）將在苗栗縣銅鑼科學園區，興建先進封裝廠，苗栗縣工商發展投資策進會總幹事陳怡樺今天表示是縣長鍾東錦健全投資環境，釋出善意的結果，及社會紅利。

台積電上月宣布苗栗縣竹南科學園區先進封測六廠啟用，今天再宣布900億元在銅科，興建先進封裝廠，預定2026年底建廠完成，2027年第3季量產，身兼苗栗縣政府發言人陳怡樺大表歡迎，並認為招商引資逐漸開花結果。

她說，苗栗縣對各地來苗栗設廠的業務，在鍾縣長及縣府工商發展處長詹彩蘋努力之下，打造健全的投資環境，一直是大家努力的共同目標，台積電銅科設廠，更是鍾東錦在顧及苗栗工商發展，及邁向國際科技新都所釋出的善意。

除了感謝大型企業在苗栗投資以外，高達數百億元的投資，所帶來龐大就業機會，及造鎮商機，都是招商引資下的社會紅利，希望藉由這樣友善環境，吸引更多的企業來苗栗，可以紓解人口外移問題，同時工商發展成果，回饋所有苗栗縣民。

縣府因應台積電等科技大廠陸續進駐苗栗，去年3月動工在竹南科基地，新建1500立方公尺高架水塔，及1.1萬立方公尺配水池，總經費3億多元，預計今年10月完工，可望提升民生及園區事業專用供水能力，及緊急缺水的應變時間。

此外，台灣自來水公司南水北運，施工鯉魚潭水庫至竹南科管線，台水指出，管線長58.3公里，總經費30.6億元，目前施工至苗栗市，還差18公里，預計明年底完成，1天可以供應沿線銅科、三義、銅鑼等鄉鎮市，及竹南科12萬立方公尺自來水。

台灣積體電路製造股份有限公司將在苗栗縣銅鑼科學園區，興建先進封裝廠，苗栗縣工商發展投資策進會總幹事陳怡樺表示這是縣長鍾東錦釋出善意的結果。圖／陳怡樺提供
台灣積體電路製造股份有限公司將在苗栗縣銅鑼科學園區，興建先進封裝廠，苗栗縣工商發展投資策進會總幹事陳怡樺表示這是縣長鍾東錦釋出善意的結果。圖／陳怡樺提供

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