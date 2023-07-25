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全球AI是否過熱？台經院：不會發生2000年網路泡沫化

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
全球近期進入AI熱，但也有人擔憂過熱，甚至出現2000年網路泡沫化情勢。台經院長張建一今日回應，短期雖然出現過熱現象，但是長期還是必須看財報，但認為不會發生2000年網路泡沫化一樣問題。路透
全球近期進入AI熱，但也有人擔憂過熱，甚至出現2000年網路泡沫化情勢。台經院長張建一今日回應，短期雖然出現過熱現象，但是長期還是必須看財報，但認為不會發生2000年網路泡沫化一樣問題。路透

全球近期進入AI熱，但也有人擔憂過熱，甚至出現2000年網路泡沫化情勢。台經院長張建一今（25）日回應，短期雖然出現過熱現象，但是長期還是必須看財報，但認為不會發生2000年網路泡沫化一樣問題。

張建一說，AI是趨勢，尤其是ChatGPT橫空出世後，認為不會像是2000年網路泡沫化一樣，目前還是集中在伺服器需求，而目前集中在B2B的晶片需求，但是距離像是筆電安裝AI晶片還是太貴，可能會達到十幾萬元，難以符合消費者需求。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，台積電（2330）已經確認會在銅鑼園區規劃先進封裝廠，都反映AI題材對於半導體有推升動能。

她受訪表示，台積電雖然對於近期去化庫存跟終端需求有些盤整，但是長期仍看好AI發展趨勢，也必須投入有成長潛力的項目，尤其是台積電封裝技術，才能比競爭對手Intel及南韓三星又多一份加分效果。

劉佩真說明，台積電法說會當中釋出，今年第3季合併營收季增率約介於6.5%至11.6%，低於往年成長；台積電也下調全年合併營收，下滑10%，這些都是反映終端應用市場。

她說，雖然AI題材相當得熱，但是無法彌補來自PC、消費型電子及手機應用端比較疲弱態勢，而中國大陸經濟復甦不如理想，可以藉此推測出半導體下半年景氣輪廓。

台積電今年資本支出也介於320億美元至360億美元，但會較接近下緣，相較於去年下調逾一成，顯示民間投資出現衰退。

針對AI方面，她指出，全球預估未來三到五年可以達到1,500億美元的水準，台灣在AI供應鏈除了最上游的半導體，電子零組件及印刷電路板（PCB）以及中游的伺服器都是台灣強項。

台積電 AI 半導體

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