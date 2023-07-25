旺宏第2季轉盈 但旺宏總座盧志遠 ： 本季恐旺季不旺

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337) 今日公布第2季財報，受惠所得稅利益調整，順利轉盈，單季稅後純益7100萬元，每股純益0.04元；上半年每股仍虧損0.15元。旺宏總經理盧志遠主持線上法說會表示，旺宏第2季是淡季不淡，但本季卻是旺季不旺。不過從景氣變動整體看，第2季是今年的谷底，但要期待景氣回溫，恐怕要等到2024年。

盧志遠表示，旺宏第2季營運表現相對還是不錯，毛利率第1季的25.1%提升至28.3%，獲利提升不明顯主要是要背負晶圓代工產能稼動率降低及庫存跌價損失。

盧志遠將第2季定調為淡季不淡，第3季則會是旺季不旺。主因總體經濟未見好轉，客戶庫存調整持續。他 說，旺宏第3季營收會比第2季好，卻不會有往年的旺季效應，且和去年同期比，還是會有蠻大的衰退幅度。

他強調，旺宏三大產品線唯讀記憶體（ROM）、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）和編碼型快閃記憶體（NOR Flash）本季都會成長，但成長力道仍顯薄弱。他也推測整體景氣已走出谷底，但谷底的底部會多快拉升，目前還難預測，以目前NAND Flash 和NOR Flash庫存仍處於不健康狀況，部分產品已陷入紅海市場，推測今年都還好不了，有待明年整體景氣回升，需求才會明顯提升。

至於法人關注旺宏產品在AI應用，盧志遠表示，旺宏高品質的NOR晶片有用在AI伺服器，不過占比在旺宏2億顆出的出貨中仍不高，但他認為很多AI產品正在蘊釀及開發中，未來需求一定會大爆發，當AI大浪來時，對注重高品質的旺宏一定會帶來正面助益。

盧志遠進一步說，旺宏的196層3D NAND Flash 開發進度順利，預定今年底或最慢明年初量產；3D NOR也完成技術開發，預定今年底完成送樣，初期鎖定車用市場，但要到2024年或2025年才會有明顯貢獻收益。