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廣達越南建廠進度曝光！ 斥資6.75億元、已正式開工

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達越南建廠進度曝光，共斥資6.75億元設立據點，目前已正式開工。記者吳康瑋／攝影
廣達越南建廠進度曝光，共斥資6.75億元設立據點，目前已正式開工。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）越南建廠最新進度曝光！廣達今（25）日透過重訊代越南子公司宣布，公司旗下越南「QMH F1」廠房的興建，將發包給越南當地知名的建設和發展公司偉世康建設（Visicons）來完成，該工程採總價承攬，因此雙方均不得因工資、物價變動而增減，公司透露投入資金高達5,149.62億元越南盾（約合新台幣6.756億元）。

據了解，偉世康建設（Visicons）已成立超過30年，總部位於越南河內，公司內部長年秉持幾項堅持，要求旗下每個員工都需要將自己的智力、創造力、活力和熱情高度發揮，時刻保持不斷努力奮鬥的匠人精神，以及以安全為主的品質保證為最高目標，並已於2008年1月28日在河內證券交易所上市，股票代碼為（VC6-）。

廣達集團日前已選定在越南南定省美順工業區建設越南一廠，並將該工業區作為首要據點，第一階段廠區初估達22.5公頃，預計最快明年下半年完工（明年第2季末），力拚明年底正式投產；此外，公司已攜手當地政府簽署「電腦生產計畫協議」，外界看好待越南廠完工，將可支應蘋果旗下MacBook的組裝訂單。

廣達 越南

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