宜鼎再拓智能化布局、推工業級空氣感測模組 為 Edge AI 創造加值應用

AIoT解決方案大廠宜鼎國際（5289）積極拓展Edge AI布局，今（25）日宣布推出全新「空氣感測模組」，提供高精準度、低導入門檻、低算力消耗的解決方案，能夠為AI邊緣設備擴充加值應用，即時感測空氣汙染物、CO2濃度等環境指標，強化部署智慧城市、精密製造與醫療長照等多元垂直市場，不僅開拓更多智慧應用可能性，更可針對ESG趨勢做出正面回應。

宜鼎表示，空氣品質已被視作基本人權的一環，對人體健康的影響更不容忽視，據WHO全球空氣品質指南估算，空氣汙染每年至少導致全球700萬人死亡，除了日常生活，在製造業等工作場域的大量粉塵與有害氣體，亦會對第一線人員造成職業傷害，也是企業落實ESG時亟需正視的課題。

宜鼎指出，公司的工業級空氣感測模組具備高度應用彈性，可與既有的嵌入式系統、一般PC、Edge Server、IPC機台等各式系統結合使用，透過I2C介面或者USB載板即可安裝。宜鼎空氣感測模組所需的算力低、且不易發熱，能維持設備穩定性，而其模組化設計，更在導入成本方面佔有優勢，企業可視需求直接加裝於既有電腦設備、極大化其效益。

宜鼎專精於AIoT與嵌入式應用，在空氣感測面向，導入宜鼎集團子公司維新應用科技的關鍵技術，藉由其深耕相關技術十餘年的專業知識，以及超過500件以上的跨產業導入經驗，共同將空氣感測由終端電子產品，延伸到模組端，有助導入嵌入式系統，帶來更多應用彈性，不僅能夠為邊緣設備賦能，更有機會作為企業流程改善或提升服務品質的重要指標，進行智慧分析、輔助決策，例如藉CO2濃度判斷院所內人數變化，針對熱點加派醫護人員、以提升服務量能。

宜鼎國際智能周邊應用事業處處長吳志清進一步說，宜鼎持續整合集團資源、拓展AIoT邊緣應用，目前不僅具備成熟的AI視覺辨識解決方案，更在智慧城市、智慧製造或智慧醫療等重點市場，看見『空氣感測』的潛在發展性，能夠滿足空汙法規、職業安全衛生、提升醫療品質，甚或ESG與智慧綠建築等前瞻趨勢應用。」

吳志清強調，全新空氣感測模組及宜鼎各項AIoT擴充模組，可在產業中為各式系統與AI邊緣設備激發更多應用潛力，同時達成集團AI戰略中『智慧賦能』的核心目標。