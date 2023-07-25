收台積電offer！聯電小哥動搖「衝不衝」 網點破關鍵：你上山也撐不住

不少人嚮往在「護國神山」台積電工作，近日有網友發文表示，目前他在南科聯電，因無法習慣南部生活，又剛好收到竹科台積電offer，正考慮要不要「直接衝」，但也擔心被主管罵。對此，有留言指出，台積電的工時與壓力並非人人都能負荷，若是連離職都怕被罵，這樣上山撐得住嗎？

原PO在Dcard發文表示，自己在南科聯電上班，平日大概都晚上8、9點下班，一個月值班一次，每個周末都會接到電話，因自己不是南部人，「每個假日從南科車站搭區間車到沙崙坐高鐵，這樣來回，我很崩潰」。

原PO續指，加上竹科台積電的工時和聯電差不多，薪水還比較高，因此在6月面試後也順利拿到offer，正在思考要不要跟現在的老闆提離職「直接衝」，但也擔心被主管罵。

對此，網友們紛紛鼓勵他，「我覺得去，聯電給的錢不值得操成這樣」、「蛤聯電錢給那樣，還要8、9點下班，居然還有人待得下去喔，趕快閃人了好嗎，台積電工時長，至少錢給得多餒」、「等正式拿到offer後就可以衝了，另外，要離職的人其實沒有什麼好怕的」、「當然來神山，薪水差距頗大的」。

不過也有網友勸他要再思考一下，「神山的大夜是隔天中午才下班喔，聽user說的，工時應該沒有差不多」、「我覺得唯一的風險就是連離職都怕被罵，這樣上山撐得住嗎」、「台積讓人受不了的不是工時，而是企業文化，不只部門之間互相找麻煩，連同事都會每天XX你，如果不擅社交的話來這邊會痛苦到懷疑人生」、「房價是南部的N倍，多賺的可能都拿去繳房貸」、「別吧，我自認耐操的同學進神山不到兩年就跑了，好險我沒去，聚會吃飯時氣色不是很好，公司手機不時會響，相比聯電沒這問題，當然還是要看職位」。