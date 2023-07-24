東海大學進軍AI醫療科技 獲亞太暨台灣永續行動金獎

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
東海攜手五大醫院開發AI醫療科技，獲亞太暨台灣永續行動「SDG09金獎」。東海大學提供
東海攜手五大醫院開發AI醫療科技，獲亞太暨台灣永續行動「SDG09金獎」。東海大學提供

AI科技加速醫療管理發展，東海大學攜手五大醫院進軍AI醫療科技，亮點成果獲2023亞太暨台灣永續行動「金獎」。東海跨域創新學院院長翁紹仁說，東海AI醫療技術已受認可，未來將更積極以AI醫療技術作為產學發展主軸，讓台灣醫療再次登上國際舞台，成為台灣之光。

2023亞太暨台灣永續行動獎結果出爐，東海大學攜手五大醫院共同開發AI醫療科技，以「創新的醫療系統聯盟」為亮點，獲2023亞太暨台灣永續行動「SDG09金獎」，這也是獎項的最高榮譽之一。

同為醫療系統聯盟執行長的翁紹仁指出，東海沒有醫學院，卻可以與眾多醫院合作，這代表東海AI技術備受認可，目前醫療系統聯盟新技術開發已有10多項技術成果。

合作醫院包括台中榮民總醫院、中山醫學大學附設醫院、彰濱秀傳醫院、童綜合醫院及國軍台中總醫院。翁紹仁說，這是醫學管理上的一大突破，也是這次獲獎的關鍵因素之一。

台灣企業永續獎執委會表示，2023亞太暨永續行動獎結合博覽會暨高峰會，具有極高的國際及社會能見度，超過50個以上的公、私部門暨單位策展，及超過18萬觀展人次參與活動。

其中參與企業來自台、日、韓及其他亞太國家的企業、大學、政府單位。執委會說，希望藉由此活動，能激發台灣跨業結盟與開拓國內外市場的契機，驅動企業的創新能量和推升國際競爭力。

東海大學校長張國恩表示，東海以厚實的人文為基礎，長期重視永續AI的發展，積極與周圍企業合作，協助產業達成永續轉型，持續創造正向的大學社會永續影響力，而「醫療系統聯盟」就是最佳例子。

張國恩指出，翁紹仁帶領的聯盟，致力於發展AI技術來協助醫生解決問題，提升醫療創新服務與技術的價值。

張國恩進一步表示，在教育上，相信學子也能從與師長合作研究的過程中，學習跟上AI時代技術的潮流，強化他們的技術能力，為未來進入產業界奠基良好基礎。

翁紹仁帶領醫療系統聯盟積極邁向國際舞台，2019年即前往捷克等東歐國家推廣聯盟發展，進而鏈結國內產業、學界及工研院合作。

而2021年聯盟以「人工智慧輔助健康照護機器人原型之研究及建置」計畫，讓台灣與捷克共和國在智慧醫療合作，2023年更率領國內中正大學、勤益科大、高雄科大等三所國立大學教授，赴捷克進行國際交流與合作計畫，共同為台灣醫療拓展東歐市場，透過兩國的密切合作為國內智慧醫療器材及軟體系統，開拓國際市場的新契機。

東海大學 AI 捷克

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