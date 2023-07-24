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德在台協會：台積電可能幾週內 決定在德勒斯登設廠

中央社／ 台北24日電
台積電。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
台積電。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

德國在台協會處長許佑格今天獲頒國科會的科技專業獎章，他在致詞時表示，台積電可能在幾週內，決定在薩克森邦的德勒斯登（Dresden）設廠，他看好台德未來學術交流，將因此增添促進因子。

對此，台積電維持法說會對外說法，在歐洲，公司正在與客戶和夥伴接洽，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在德國建立專注於車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。

國科會今天舉辦科技專業獎章頒獎典禮，表揚德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）為促進兩國科技合作，所付出的努力。

擁有德國德勒斯登工業大學物理學博士學位的許佑格，成為首位獲得此獎的外籍人士，他在致詞時指出，能獲得國科會的科技專業獎章，深感榮幸，他自己就是一名科學家，因此相當理解獎章所蘊含的科技、科學、研究的重要性，在他看來，這一獎章象徵著台德在雙邊學術關係中的新動能。

許佑格表示，深化台德關係發展的時程，確實多少受到COVID-19影響，但隨疫情趨緩，邊境逐漸解封，台灣國科會主委吳政忠赴德，接著，德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）也率團來台，成為26年來首位訪台的德國部長級官員。

許佑格指出，史塔克－瓦特辛格來台時，見證「台德科學及技術合作協議」的簽署，她不僅暢談未來雙邊合作，更親身體驗台灣高水準的科學技術研究；後續，德國薩克森邦（Saxony）學術部長根可夫（Sebastian Gemkow）也來台，強化雙方大學和研究機構交流。

許佑格表示，這背後還有更深的意涵，除科研方面的交流，也包含產業合作，比如台積電可能在幾週內，決定在薩克森邦的德勒斯登設廠，也因此，他已經開始展望未來，這可能會為將來的台德學術交流，增添促進因子。

許佑格表示，台德科技合作已擁有核心基礎，這不乏半導體、電池研究等，他認為，其他引人興趣的主題也包含衛星、電動運具等，他也將致力於落實台德簽署的備忘錄內容，讓雙邊科研合作更加全面。

吳政忠則表示，過去幾十年來，台德在科技領域建立了穩固的長期夥伴關係，而國科會與德國聯邦教育研究部，也於7月14日專案徵求2024年至2027年台德半導體晶片設計學術合作研究計畫，並展開在人工智慧與氫能研究的互訪及線上會議。

同時，吳政忠指出，台德鋰電池共同合作計畫，目前正在進行第三階段審查，預計於9月初正式核定，他對許佑格為促進兩國科技合作所做的努力，表達感謝之意。

德國 台積電 半導體

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