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鴻海與德國 ZF 集團合作 開發乘用車底盤系統

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海與德國ZF集團合作開發乘用車底盤系統。鴻海／提供
鴻海與德國ZF集團合作開發乘用車底盤系統。鴻海／提供

鴻海（2317）與全球最大的汽車供應商之一 ZF Friedrichshafen AG （ZF集團）今（24）日宣布在乘用車底盤系統建立新合作夥伴關係，雙方將各持有50％股權，這一項合作將加速並擴大雙方與頂級汽車客戶以及相關供應鏈商機。

鴻海將收購 ZF Chassis Modules GmbH 50%的股權，其為ZF集團旗下製造與組裝乘用車車軸系統子公司，目前企業價值約10億歐元。本交易在ZF Chassis Modules GmbH重組完成後始進行股權交割，實際支付金額按雙方約定之調整項目確定後決定之。

藉此雙方將建立戰略合作夥伴關係，奠基於目前ZF底盤在汽車市場已經具有的優質客戶群以及市場份額上，未來將可以再進一步擴大ZF底盤的市場商機，也為鴻海在汽車領域拓展新的前景。此次合作將充分利用彼此優勢，開拓在傳統汽車以及電動車產品範疇。

「透過和鴻海合作，我們等於獲得一個強大的戰略合作夥伴，這將為ZF Chassis Modules GmbH拓展新的前景和機遇」，ZF執行長 Holger Klein 博士表示。「ZF作為布局全球的汽車供應商和先進電子產品製造商的鴻海，兩邊優勢互補，將共同發掘新的客戶群並擴大業務，特別是在不斷增長的市場。這次合作是ZF策略發展中，推動特定業務領域的關鍵一步，有外部合作夥伴的支持，將能超越公司現有範疇限制」。

「我對雙方這次合作感到非常興奮，鴻海的全球營運網絡和供應鏈管理專業知識，加上ZF Chassis Modules GmbH所擁有的專業、勤奮和承諾之企業優勢，將為我們雙方股東創造更多的價值。」鴻海科技集團董事長兼執行長劉揚偉表示，「未來我們還會持續與ZF集團攜手，在運輸和移動領域探索更多的合作機會」。

ZF Chassis Modules GmbH 企業價值大約10億歐元。ZF與鴻海本次的合資協議， 將在簽署完成並獲得相關監管部門批准後，預計六到九個月內交割。

ZF Chassis Modules GmbH 主要業務為全球頂級車商提供服務，2023年營收預計將超過40億歐元。目前在全球各地擁有25個據點以及約3,300名員工，其中100名員工在德國。

ZF為一家全球性科技公司，為乘用車、商用車和工業技術提供系統，以實現下一代移動產業。ZF讓車輛能夠觀察、思考和行動。ZF為現有的汽車製造商以及新興的運輸和移動服務商，提供全面的產品和軟體解決方案，特別是在車輛行進控制、安全集成、自動駕駛和電動車四個領域。ZF為多種車輛類型提供電氣化服務。該公司通過其產品服務為減少排放、保護氣候和強化出行安全做出貢獻。ZF在全球擁有約165,000名員工，2022財報年營收438億歐元。該公司在32個國家設有168個生產基地。

鴻海 電動車

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