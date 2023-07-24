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中嘉集團上半年營運報喜 高速率資費用戶年增逾30%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球有線寬頻滲透率持續成長，國內有線寬頻上網用戶數也正式超越整體寬頻上網市占三成的市場規模數字，顯見在居家工作、學習、娛樂等多元情境合一的上網需求下，家用寬頻已不可或缺。中嘉寬頻指出，因全面升級串流影音內容、積極打造個人化加值服務推薦機制等，帶動整體加值服務訂閱量攀升、新增營收較去年同期成長逾8成。網路門市及影音串流服務的業績增長，助攻2023年上半年營運表現開出紅盤、高速率資費用戶成長逾30%。

中嘉指出，品牌轉型邁向全新階段，專注打造網路門市、提供24小時不打烊服務，對用戶不同使用情境及需求、設計多款業界首創且網路門市專屬的創新資費產品，上半年最大盛事「618購物節」限時推出資費優惠方案回饋，接連帶動線上申辦量大增，上半年主力成長動能部分就來自網路門市的有效經營。線上服務用戶增加，帶動網路門市申辦各項業務比率大幅提升超過4倍、整體申辦量較去年同期成長2.5倍，創下亮眼新高。

中嘉寬頻近期也突破傳統有線電視系統不能跨縣市轉移的限制，打造「跨區移機」全新服務模式，用戶搬家可以把原本的合約及費用無縫地移轉至新住所的經營區。

資費 中嘉

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