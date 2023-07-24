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矽品認養中科虎尾園區生態公園 與自然共融新生活

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
日月光投控認養中科虎尾園區公園今天舉行簽約儀式。矽品精密提供
日月光投控認養中科虎尾園區公園今天舉行簽約儀式。矽品精密提供

日月光投控（3711）、日月光環保永續基金會及子公司矽品精密，今(24)日攜手中科管理局舉辦「日月光投控認養中科虎尾園區公園簽約儀式：生森不息生態永續復育計畫」，標榜重視人類與環境的依存關係。

日月光投控宣告，將以實際行動營造具多元價值生態保育園區，後續矽品精密響應並持續認養維護園區生態，讓科學園區生活充滿綠意，打造與地方共好、與自然共融新生活。

中科虎尾園區生態公園以「食物森林」設計理念，透過向大自然學習，仿效原始森林的生態模型，設計成兼具農業生產力與植物復育的複合農林生態，以自然之法重新復育這塊土地，以達到生物多樣性之目的。

另外，也呼應「聯合國生物多樣性公約(CBD) COP15」決議，生態公園最終目標期成為CBD公約組織認可的其他有效保育區(OECM)，於國家保護區外創造中科虎尾園區中的生態保育區，為達成至少恢復30%的陸地及海洋生態的「30 x 30」倡議目標而努力，邁向生物多樣性復育之路。

中部科學園區管理局長許茂新表示，此次日月光的生態復育計畫核心理念，與中科管理局四生共榮(融)及長年以生態社區指標改善園區環境作為相符合，相信透過彼此努力，虎尾園區積極發展之餘，生態保育亦能永續並進。

日月光投控行政長汪渡村表示，日月光投控與投資的矽品，在今日簽署認養中科管理局公5公園，開展生態復育計畫，致力維護生物多樣性，期許將此生態公園打造成示範園區，落實企業對自然生態永續的承諾，並彰顯日月光控股於生物多樣性保育的努力。

矽品精密行政長簡坤義表示，生物多樣性就像一個複雜且相互平衡的生態鏈，長久以來提供人們的生存所需，而人類高度發展後侵占動植物的生存棲地，任何一個物種的消失，都可能打破生態平衡與造成動植物的危機，最終人類賴以為生的資源系統也將受到損害，因此保護生物多樣性，建構和諧共生的環境刻不容緩。

簡坤義指出，矽品精密肩負社會企業責任，透過虎科廠為樞紐持續深化在地合作，以實際加碼投資台灣與雲林共成長，在中科管理局與雲林縣政府的大力支持下，虎科廠預計於2025年竣工第一階段。

為兼顧生態保育與經濟發展，建廠過程完全符合法規要求，未來生態保育園區落成後，矽品亦將呼應集團永續理念，持續認養維護園區生物多樣性的生態，也是對環境生活優劣的最佳檢視，營造出一個蘊含自然生態、環教體驗、兼顧工商發展與滿足休憩紓壓等多元需求的自然生活圈。

簡坤義說，矽品精密近年保護地球不遺餘力，自2019年起認養台中大坑2號步道以來，公司近年投入淨山淨灘的行列，並認識到維護自然生態的重要性，而建廠兼顧生態保護亦是不容忽視的永續議題。

矽品中科虎科廠工地除了依照環保法規設置空污及廢水防治設施外，施工期間亦安裝自動灑水系統抑止揚塵，與植栽綠籬美化工區外圍。未來期待生態園區能引領同業一同投入自然保育行動，為永續環境盡一份心力，讓生態復育生生不息。

生態保育 矽品 中科

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