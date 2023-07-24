復育陸地生態 日月光打造中科虎尾園區生態公園

日月光投控（3711）、矽品精密及日月光環保永續基金會，今(24)日攜手中部科學園區管理局舉辦「日月光認養中科虎尾園區公園：生森不息生態永續復育計畫」簽約儀式，宣告將以實際行動進行生物多樣性的保育，復育台灣的陸地生態。

日月光投控旗下子公司矽品精密持續深耕大中部地區的產業版圖，此次向中科虎尾園區承租土地興建新廠，將先進封裝製程設在雲林，吸引上下游產業進駐，推升雲林整體就業機會與經濟成長。

為呼應COP15的決議與「30 x 30」倡議，日月光投控也偕同日月光環基會及子公司矽品決定進一步與中科管理局合作，認養中科虎尾園區的公園地進行生態復育計畫。

計畫由台大生物多樣性中心主任邱祈榮教授做為計畫主持人，率領永續發展、植物、動物、景觀規劃、保育經營、環境監測、環境教育與社區經營等領域的專家團隊，包括台師大葉欣誠教授、台北市景觀公會潘一如副理事長等，從三個面向規劃打造虎尾園區的生態公園。

在生態方面以營造食物森林方法來復育原生植物，設計成一個具備農業生產力與植物復育的農林複合生態系，豐富園區的生物多樣性，期望成為雲林農地的生態島。

在社會方面透過場域園林療癒步道、設施與活動之規劃，讓整體場域能提供身心靈療癒功能，作為園區從業人員及附近居民的舒壓與休憩場所；在人文藝術方面以雲林特有木竹文化規劃地景裝置藝術，提升人文與藝術素養。

日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，日月光投控的生森不息生態永續復育計畫，預計將中科虎尾園區的公園打造成示範園區，朝向達成生物多樣性淨正向影響，並同時實現文化與社會的在地價值，為達成CBD昆明-蒙特婁全球生物多樣性目標及「30 x 30」的願景盡心力。

中部科學園區管理局局長許茂新表示，當前的商業環境，企業追求的不再僅僅是獲利最大化，更應包含環境保護、社會責任與公司治理。因此，實踐ESG的社會責任理念，已逐漸成為企業追求永續經營的關鍵要素。

目前日月光控股旗下的矽品公司正在虎尾園區籌建新廠及宿舍，並計畫在新廠區周邊認養中科虎尾園區公5公園，透過產學研合作，公私協力的導入生態復育，如南科在草鴞的保育上有顯著的成效，中科后里園區企業認養櫻花樹林已蔚為民眾參訪的熱門景點，這對於整個生態環境保育是極具意義的，感謝日月光對於園區生態保育之付出及努力，中科將與日月光控股攜手合作，相信未來虎尾園區也會有非常好的亮點。

矽品精密行政長簡坤義表示，矽品精密到雲林虎尾設廠是根留台灣的具體表現，除了要為雲林帶來經濟發展與工作機會，更透過這次的生態復育計畫恢復在地的原生動植物，同時提供員工及在地居民的休憩空間，期望成為兼顧經濟發展與自然保育的最佳範例。