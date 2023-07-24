宏碁資訊連四根漲停 員工平均年薪稱冠數位雲端上櫃股

PC品牌大廠宏碁（2353）集團旗下宏碁資訊（6811）近期受惠AI風潮，今（24）日股價持續鎖住漲停版，終場收在363元，上漲33元，累計短線股價連四天漲停板，波段漲幅逾四成。

此外，日前證交所公布2022年度全產業上市櫃公司非主管級員工福利與薪資數據，宏碁資訊於數位雲端上櫃公司中，員工福利及平均薪資皆排名第一，顯示宏碁資訊著重長期發展數位雲端人才培育的決心；上月更獲得台北市政府頒發「大心老闆獎」，肯定宏碁資訊在工作、家庭關懷與身心健康，達成多元友善的職場環境的表現。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，人才的培育與發展，一直是宏碁資訊重視的營運目標之一，尤其面對AI商業應用的高度需求及數據運用等新型科技，培養數位雲端人才刻不容緩，我們對於人才永續的承諾，除提供「具吸引力的人才策略」、「打造多元友善的職場環境」、「落實信任與尊重的企業文化」三個面向外，也會持續實習生計畫，向下扎根，進而帶動資通訊產業，保有永續的人才競爭力。

今年已邁入第三屆的宏碁資訊「前進雲端大未來」實習生計畫，透過一對一專業導師制度，活潑多元的虛擬數位的培訓及實習生社群的建立，獲得超過95%的滿意度回響，並結合實習生所學專長，將計畫成果成功運用於雲端，AI大數據相關專案中。今年「前進雲端大未來」實習生計畫更擴大招募維度，以因應宏碁資訊新南向發展計畫，除培育來自資通訊背景學科的「專才型」人才；更網羅其他學科如國際關係、商業管理等領域學生加入，為數位雲端產業注入更多元且具廣度發展性的「通才型」人才。

宏碁入選《富比世》2022 全球女性友善公司，宏碁資訊身為集團的一份子，據內部數據統計，截至2023年6月，宏碁資訊的女性主管比例近五成，處長級別以上的女性主管更達六成；除此之外，另設有優於法定的給假天數、彈性上下班等福利制度，及因應疫情而啟動的遠距上班制度，皆鼓勵並協助全體員工自行掌握工作節奏，以達工作與家庭生活的平衡。

宏碁資訊除關注職場友善環境，也推動環保愛護環境的實踐行動，發起的「AEB大健走」活動，今年已邁入第三年，以連續28天，每日步行步數達6,811步為目標，獎勵低碳健康生活實踐，鼓勵員工以走路取代汽機車的短程出行，一起為ESG減碳盡一份力。今年更擴大舉辦，廣邀合作夥伴與員工親友一同參與，吸引總共412人共襄盛舉，全體總步行數達1億多步，約可環島台灣54次， 繞地球一圈半，總減碳量達14,253公斤。