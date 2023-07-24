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庫得科技推純電動物流車底盤 施振榮、童子賢等力挺

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

著眼節能減碳與淨零碳排的大趨勢，電動物流車解決方案業者庫得科技今（24）日預告即將發表純電動物流車底盤，全力爭取物流業及企業車隊電動化所創造的新一波商機。

庫得科技經營團隊由董事長吳廣義與總經理楊孜仁帶領一群具專業規劃、工程、設計、行銷經驗，且在車輛產業界耕耘逾30年的老將為主幹，加上國內專業車輛設計公司創意庫的資源，股東更包含引領科技產業發展的宏碁（2353）創辦人施振榮、和碩（4938）董事長童子賢、友達（2409）、義隆（2458）及大佳國際投資等業界夥伴，積極開創電動物流車的產業新格局。

施振榮表示，電動車未來將是台灣的一個新機會，台灣要參與電動車產業的新生態，最重要就是要建立一個「開放式的創新平台」，容許參與者一起創新，而電動車產業要啟動新的垂直分工新生態，關鍵就在於發展電動車底盤，電動車底盤就像電腦的主機板一樣重要。

庫得科技總經理楊孜仁表示，在ESG要求與環境生態共好下，電動車已是大勢所趨，電動物流車輛是一個利基市場，庫得科技具備汽車底盤電動化設計及系統整合能力，擁有底盤、車身、外觀、內裝…等國內與國際的專利。公司研發團隊領先同業推出的電動物流車，並非只是將燃油物流車底盤改成電動化，而是針對電動化的優勢，以及物流業的需求，打造純電動的底盤平台，爭取物流車隊及小型巴士的商機。

傳統物流車因燃油引擎及傳動系統的限制，無法完全依據應用情境客製化；庫得科技開發的電動物流車底盤，除具備載物空間與行駛里程優勢外，更與科技業攜手開發出「智慧座艙」，使車隊管理及駕駛環境融為一體，同時展現了台灣電子科技業與車輛產業系統整合的成果。傳統汽車產業受制於經濟規模以及地域性，使得發展受限。電動車改變了產業生態給台灣一個絕佳的機會！

楊孜仁強調，電動物流車底盤平台強化了產業以垂直分工的方式取代中衛體系的思維，結合了台灣ICT產業的科技實力，與傳統機電、機構、電子及能源科技公司合作，有效縮短設計開發時程，並創造彈性化、模組化的產品組合，可以大幅降低客戶導入電動車的成本，並提供更彈性化的客製化服務。

面對電動車時代來臨的新機會，台灣需要有載具平台開發業者提供底盤，建立電動車產業分工的垂直供應鏈，進而邁入國際市場共創價值。

電動車

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