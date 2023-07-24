台積研發支出 贏過三星、英特爾

台積電將即將落成啟用的研發中心自詡為為台灣的貝爾實驗室，除了藉此擴大台積電技術領先和差異化優勢，也要為半導體產業創造更大價值。而台積電在研發支出的經費一向不手軟，就算去年研發支出營收占比下滑，仍遠比三星和英特爾投注在半導體領域的研發支出還高。

台積電不僅連續多年成為台灣研發經費支出龍頭，二○一九年在張忠謀裸退後隔年，累計專利數超過三萬九千件，公司也自二○一九年加大研發能量，當年度台積電研發經費支出金額廿九點五九億美元，年增百分之四，約占總營收百分之八點五；去年研發支出金額五十四點七二億美元，占營收比重雖降至百分之七點二，研發金額卻足足比二○一九年多了廿五點一三億元，大增百分之八十五。

貝爾室驗室原為美國電信巨擘ＡＴ&Ｔ於一九二五年設立的實驗機構，這也是ＡＴ&Ｔ發明電話以後，以一日至少一專利的速度，發明電晶體、雷射、資訊理論、數位信號處理、通訊交換、數據傳輸、移動通訊、光通訊、語音識別等人類文明的標竿。目前為止貝爾實驗室擁有十三位諾貝爾獎得主，它將通訊理論、創新思維、和科學管理有效結合，對現代社會產生巨大影響。

後來ＡＴ&Ｔ因有壟斷疑慮，分割為ＡＴ&Ｔ和朗訊科技（Lucent），貝爾實驗室畫歸朗訊下的一級機構，二○○六年十二月一日美國朗訊科技與法國阿爾卡特（Alcatel）合併，改名為阿爾卡特─朗訊。二○一五年諾基亞宣布併購阿爾卡特─朗訊，並於隔年完成併購。隨著諾基亞式微，貝爾實驗室跟著沒落，但擁有百年歷年的貝爾實驗室堪稱廿世紀最偉大的實驗室，累計專利數高達三萬件。