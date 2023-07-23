單價漲 AI伺服器供應鏈業績可期

人工智慧（ＡＩ）伺服器將大幅推升伺服器平均出貨單價（ＡＳＰ）由八千五百至九千美元，上漲到一萬美元以上，由於ＡＩ伺服器主要集中在今年第四季大量出貨，可望帶動ＡＩ伺服器供應鏈二○二四年業績起飛。

ＡＩ伺服器供應鏈包括晶圓代工廠台積電、伺服器代工製造廠廣達、英業達、緯創、緯穎、鴻海，散熱廠商雙鴻、奇鋐，電源相關供應鏈台達電、光寶等。

法人預估ＡＩ伺服器的散熱與ＰＣＢ單價較一般伺服器成長九至十倍，電源供應器成長約七倍，冷卻風扇、導軌與機箱成長三至四倍，記憶體與交換器成長約二倍。所有零組件成本都大幅提高，伺服器機櫃組裝價格預估將是傳統伺服器三倍以上，將帶動伺服器製造商營收增長。

伺服器製造商中，鴻海集團從繪圖晶片（ＧＰＵ）模組、基板、主機板、伺服器，到伺服器機櫃布局積極，版圖遍及中國大陸、台灣、美國、墨西哥、捷克與匈牙利等地，可配合雲端服務供應商（ＣＳＰ）全球交貨。鴻海董事長劉揚偉日前就表示，鴻海也用輝達的晶片模組做成ＡＩ伺服器，ＡＩ伺服器需求比預期快，預估下半年將倍增。

廣達是伺服器龍頭，旗下雲達總經理楊麒令日前表示，ＡＩ伺服器營收已突破五成，與輝達合作的全新ＭＧＸ架構超級電腦預計八、九月量產，第四季放量，明年更好，隨ＡＩ伺服器營收持續成長，預計二○二四年整體伺服器業務可望重拾兩位數成長。

ＡＩ伺服器占英業達整體伺服器營收百分之十到百分之十五，該公司總經理蔡枝安之前表示，由於伺服器ＧＰＵ供貨吃緊，使ＡＩ伺服器出貨受限制，預估要到第四季才會紓解，因此ＡＩ伺服器將在二○二四年看到比較大的成長，帶動英業達明年伺服器業績兩位數增長。

雲端伺服器大廠緯穎董事長洪麗甯之前說，搭載輝達A一百ＧＰＵ的伺服器最快今年底、明年初出貨，由於緯穎伺服器新品開發逾五成比率是ＡＩ產品，期待ＡＩ伺服器二○二四年營收比重能占整體五成。她說，今年ＡＩ相關產品出貨量尚談不上顯著，預計第四季出貨量可望進一步上升，緯穎將先出貨搭載輝達A一百產品，且許多大客戶仍持續開發自有平台，緯穎皆參與其中。