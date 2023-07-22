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你不知道的郭台銘 讓郭董一次說給你聽

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。擷取自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘。擷取自郭台銘臉書

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（22）日晚間在臉書貼文表示，他小學先是就讀板橋國民學校埔墘分校，是為埔墘分校第一屆學生。那時候，學校根本不能算是學校，只是借了一個像是里民代表大會的禮堂上課，只能坐幾十個人。讀沒多久，因父親調回板橋工作，他便轉學至板橋國民學校。就讀板橋國小時，他的幾個最熟的好同學，就都住在他家附近。

郭台銘說，五、六年級的時候他是副班長，班長是林昭慶，他們家住在南門街11號，一條巷子穿過來就是慈惠宮，離郭台銘家不到30公尺。林昭慶的父母親都是在公路局當公務人員，他父親是保養廠長，他母親是板橋站收票人員。那個年代出入的交通工具幾乎都是靠公路局，所以大概整個板橋鎮的人都認識他媽媽，他媽媽看每個人買票就知道他要去哪裡，如果要找人的下落，問林昭慶的媽媽就對了。

郭國鎮也是郭台銘的國小好友。早期，板橋除了林家之外，還有三大家族，郭家、劉家還有邱家，他們家就是其中之一。郭國鎮家裡開醬油工廠和羽毛外銷的工廠，他姊夫在板橋開了兩家戲院，板橋戲院跟新興戲院，郭台銘爸爸每天都要去巡這些地方，自然就建立起深厚的情感。郭國鎮家工廠人很多，每天吃飯時還得敲鐘。

郭台銘爸和他哥常去郭國鎮家的工廠搭伙吃飯。林昭慶的媽媽在公路局上班，也很忙碌，因此林昭慶也常跑去郭國鎮家吃飯。當年的板橋，就是這樣一個情感非常緊密的小鎮。

他說，我另一個同學劉信義住南雅南路，家裡則是做豆腐的，他常常一下課就得回家幫忙，比較沒有時間跟大家一起玩。那個年代，台北一般家庭還很少能擁有腳踏車，但他們家送貨需要腳踏車，而且是那種後面有鐵架的黑色大台腳踏車。從小耳濡目染之下，劉信義送貨的時候，還練成左右手都可以單手騎車，另一手托著整整三板的豆腐，他家離市場不遠，送貨的時候這樣可以騎了就走，很是方便。

郭台銘指出，這技術讓我崇拜極了，便央求劉信義教我騎腳踏車，但小時候要騎那台大腳踏車，我們個子太小爬不上去，高度都不夠，就要一隻腳從腳踏車三角形鐵架中間那一個洞鑽過去，像鑽狗洞一樣。那時候因為劉信義常要幫家裡送豆腐，我會幫他寫作業，然後他教我騎腳踏車。有好幾個同學的腳踏車都是跟他學的。

郭台銘說，他小學成績大概都在中上，不算最突出的那群，但同學可能覺得我口才很好很會講話，常常都叫我「蓋仙」，所以我小時候的綽號就叫「郭蓋」。

郭台銘強調，當時板橋國小的老師，一半以上是說日文，再來則是台語，大概只有三分之一的字詞會使用國語，我就在這樣多語交雜的環境下長大的孩子。童年玩伴還有很多位，在我腦海裡揮之不去，我找時間再來一一細數這些珍貴的回憶。 #板橋囡仔

鴻海 郭台銘

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