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遠傳「台灣永續行動獎」摘雙金 電信業唯一獲獎　

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣永續能源研究基金會今（21）日舉辦《TSAA台灣永續行動獎》頒獎典禮，遠傳兩大專案「數位轉型 人才先行」、「讓學童吹冷氣 也學永續」雙雙榮獲金獎殊榮，也是唯一獲獎的電信業者。遠傳公關暨企業永續長林慧珊(右)代表受獎。遠傳／提供
台灣永續能源研究基金會今（21）日舉辦《TSAA台灣永續行動獎》頒獎典禮，遠傳兩大專案「數位轉型 人才先行」、「讓學童吹冷氣 也學永續」雙雙榮獲金獎殊榮，也是唯一獲獎的電信業者。遠傳公關暨企業永續長林慧珊(右)代表受獎。遠傳／提供

台灣永續能源研究基金會（TAISE）於今（21）日舉辦第三屆《TSAA台灣永續行動獎》頒獎典禮，遠傳（4904）兩大專案「數位轉型　人才先行」、「讓學童吹冷氣　也學永續」雙雙榮獲金獎殊榮，也是唯一獲獎的電信業者，顯現遠傳善用資通訊核心技術，積極深耕數位轉型、促進員工職涯發展、推動環境永續獲得高度肯定，並展現遠傳發揮關鍵力量，串聯利害關係人攜手打造無距、共融、共好的社會。

台灣永續能源研究基金會為表揚各界實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）的卓越成果及貢獻，舉辦《台灣永續行動獎》，遠傳從185家參賽單位、總計321件參賽專案脫穎而出，一舉擒下雙金肯定，今日由遠傳公關暨企業永續長林慧珊代表受獎；「數位轉型　人才先行」專案榮獲「SDG8就業與經濟成長　金獎」，「讓學童吹冷氣　也學永續」專案獲得「SDG13氣候行動　金獎」殊榮，致力以實際行動創造對經濟、環境及社會最大貢獻。

遠傳總經理井琪表示，遠傳積極響應聯合國永續發展目標，多年前即運用「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術結合電信本業，推動數位轉型、創新升級，進一步投入ESG，開發綠色資通訊應用，對內落實低碳營運、對外協助企業夥伴減碳；這次在「人才永續」、「環境永續」兩個不同面向摘金，可說是遠傳多路並進投入ESG的成效受到肯定；推動永續必須結合各方力量，未來遠傳更將持續與夥伴、顧客、員工以及社會各界攜手，齊心為推動永續善盡心力。

遠傳強調，以「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術作為數位轉型核心策略，並將培育人才視為其中關鍵，從「數位轉型　人才先行」理念出發，為同仁量身打造「IT人才培育計畫」，蓄積自主開發技術能量，提升員工職能與競爭力、進一步帶動公司創新轉型。此外，遠傳也加入「GOLF學用接軌聯盟（Gap of Learning & Field）」、「TALENT, In Taiwan，台灣人才永續行動」等組織，與各大企業、學術單位共同培育人才；並攜手大專院校推動「5G智慧校園計畫」。多管齊下邁向人才永續的目標，成果斐然，於去年底獲頒人才培育國家級最高獎項「國家人才發展獎」殊榮。

面對國際淨零趨勢，遠傳指出，響應政府「班班有冷氣」政策，自行開發的智慧能源管理系統（EMS）導入全台9縣市、超過4萬間教室，透過協助每間教室進行能源管理，每年可減少2,295噸碳排放。遠傳更以此專案為出發點，攜手NGO「台灣青年氣候聯盟（Taiwan Youth Climate Coalition, TWYCC）」推出「遠傳氣候變遷與節能減碳課程」，達成「讓學童吹冷氣　也學永續」目標，透過生動有趣的方式，讓環境永續觀念從小扎根、融入日常校園。

遠傳表示，以科技力推動永續發展，備受國內外永續評比機構肯定，連續4年入選DJSI世界指數成份股；為全台唯一連續3年獲CDP供應商氣候變遷議合管理績效前8%「領導級（Leadership）」的電信業者；連續第6年獲選為「臺灣永續指數」之成分股企業；也是台灣第一家通過SBTi 1.5°C科學減量目標審查的電信業者。遠傳未來將持續善用核心能力，展現守護地球環境的決心，大步邁向淨零、永續共好。

遠傳 冷氣

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