中華電信前進泰國台灣形象展 廣結盟拓展新南向

中華電信（2412）前進「2023年泰國台灣形象展」，中華電信表示，以全方位智慧製造為主題，於展場打造擬真版的台中及泰國兩地實境展演外，並在7月21日邀集台灣經濟研究院、泰國國家電信(NT)、泰國省電力局(PEA)共同舉辧「台灣經驗廣結盟 建構新南向5G智慧城市」論壇，針對智慧城市、數位轉型、影像辨識等議題，提出新一代解決方案，並分享與中華電信合作經驗。

外貿協會舉辦的「2023年泰國台灣形象展」自7月20日(四) 起至22日(六)於泰國曼谷國際貿易展覽中心登場，吸引泰國多個產業公協會及泰國商業總會暨貿易院、泰國工業總會等到場參觀。

中華電信表示，中華電信及泰國子公司深耕泰國市場多年，專注在泰國基礎建設佈建、智慧製造、智慧能源等領域，為貼近泰國市場的脈動，本次展出中華電信特別以台中、泰國兩地實境展演方式，統合呈現工研院「智慧機械雲平台」、佳研智聯「嵌入式能源管理系統」及中華電信「智慧安防」即時監控，透過中華電信高速率、低延遲、大連結「5G企業專網」，即時匯入遠端的CHTCityOS平台，讓管理者可遠端監控各機台狀況；同時可隨時切換至現場畫面及查看各項分析數據。

中華電信指出，若機台發生故障，現場維修人員也可以透過台大覺文郁教授團隊之XR(AR/VR)數位指引系統，進行遠端教學及指導，並將資料儲存於CHTCityOS中。這套完整的智慧製造解決方案，可大幅降低跨國工廠維修成本及維運人力，也同步解決目前智慧機上盒（Smart Machine Box；SMB）互不相容，應用軟體重複開發、沒有標準化軟體服務等問題。

中華電信主辦的「台灣經驗廣結盟 建構新南向5G智慧城市」論壇，議程涵蓋如何利用數位創新，加速智慧城市的發展、中華電信智慧城市解決方案及影像辨識在智慧城市之相關應用等主題，有來自產學研界的實際應用實例分享，另有台灣經濟研究院到場參與，為本論壇提供學研界對數位創新技術前膽性洞察及建議。同時，中華電信邀請泰國合作夥伴-泰國國家電信(NT)及泰國地方電力局(PEA)擔任現場嘉賓，分享與中華電信合作的成果。本論壇吸引來自台灣和泰國百餘位貴賓與會。

中華電信國際分公司協理劉炫龍表示，中華電信及泰國子公司持續發展泰國市場，在泰國基礎建設佈建、智慧製造、智慧能源等領域已陸續獲得佳績，對於台商在泰國當地需求均相當重視，本次藉由參與外貿協會泰國台灣形象展之機會，讓更多企業了解中華電信提供的各式解決方案，期待複製台灣成功經驗，協助企業數位轉型發展；中華電信將持續廣結盟，結合產學研攜手推動新南向發展，共創多贏。