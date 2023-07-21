TPCA：AI伺服器需求旺 台灣PCB產業新藍海

人工智慧（AI）熱潮席捲全球，台灣電路板協會（TPCA）今天發布產業報告指出，AI伺服器屬於高階、高值的印刷電路板（PCB）終端應用，且製程技術門檻較高，有能力製作的廠商較少，加上產品單價高，可視為台灣PCB產業的新藍海。

TPCA指出，AI伺服器需求起飛，是今年景氣修正下的一股活水，台灣PCB產業雖然搶占先機，但面對高階供應鏈自主化不足、製造基地的區域化重整與競爭環境的挑戰，政府與企業應該要有短、中、長期的思考與規劃，相信憑藉過往培育出的韌性，台灣PCB產業能在AI競賽的馬拉松中穩占優勢。

根據TPCA的資料，2022年台商PCB製造產值為新台幣9246億元，伺服器PCB占6.8%、約628億元，其中多層板為大宗、約占56%，其次是載板（33%）與HDI高密度連接板（11%）。

伺服器PCB目前雖占台商PCB產值比重不大，但在消費市場不振的當下，將是今年台灣PCB產業少數的成長亮點，TPCA預估ABF載板跟高多層板（HLC）將受惠最大。

整體而言，TPCA認為，隨著AI的算力需求提升，將推動ABF載板朝向高層數與大面積的方向發展，在高度技術門檻下，良率為載板廠獲利關鍵。

隨著伺服器平台的升級，也推動伺服器PCB的性能提高，PCB朝布線更多、更密集及更多層數發展，例如PCB板從10層以下增加到16層以上。另一方面，每當平台升級1個世代，傳輸速率就需翻升1倍，帶動PCB板高速傳輸需求。

TPCA表示，AI伺服器涵蓋高階載板與硬板產品，若與國際同業相比，台商在通訊產品上兼具技術與量產經驗與實力，最具競爭優勢，但仍有些發展缺口值得注意，也就是高階PCB供應鏈的自主程度不足，包括高頻與載板材料、特用化學藥水、先進設備等。

此外，TPCA觀察，由於AI伺服器涉及國家安全敏感性，在美中科技衝突及地緣政治風險等因素干擾下，將使國際客戶重新考慮供應鏈布局，長期來看東南亞與美洲將是美系客戶分散供應鏈風險的主要基地，中國大陸也將盡全力打造自身AI產業與強化高階製造實力。