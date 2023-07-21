萊迪思推出全新Lattice Drive解決方案 加速汽車應用開發

可編程邏輯元件大廠萊迪思半導體今日宣布推出Lattice Drive解決方案集合，幫助客戶加速開發先進又靈活的汽車系統設計和應用。萊迪思強調這套車用解決方案，針對不同市場應用的軟體解決方案，協助車廠開發各類汽車應用，包括車載資訊娛樂顯示器互連和資料處理、先進駕駛輔助系統（ADAS）感測器橋接和處理、低功耗區域橋接應用，以及對駕駛、座艙和車輛的監控。

TECHnalysis Research總裁兼首席分析師Bob O'Donnell表示，汽車產業發展迅速，新技術不斷湧現，特別是區域（Zonal）架構需要在不同車型中採用各類感測器和顯示器，因此汽車比以往更加智慧。

Bob O'Donnell指出，現今製造商迫切需要能夠協助他們進行創新、維持更新的靈活性且面向未來的解決方案。萊迪思軟體解決方案現已包括先進的汽車解決方案，將為客戶帶來顯著的效益，並協助他們能夠更輕鬆地將萊迪思的低功耗、小尺寸和可擴展的FPGA整合到各種應用中。

萊迪思半導體行銷暨策略長Esam Elashmawi表示，在應用設計流程的一開始就採用一體化的軟體解決方案對於加快產品上市至關重要。第六款針對特定應用的軟體解決方案集合Lattice Drive，將提供先進的汽車應用功能，使客戶比以往更輕鬆地開發基於低功耗FPGA解決方案的創新車載體驗。

Lattice Drive首發主要專注於車載資訊娛樂顯示器互連和資料處理功能，集合參考平台和設計、展示、IP模組和FPGA設計工具，加快客戶應用開發和產品上市時間。