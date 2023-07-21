聯電獲2023年亞洲最佳企業雇主獎

亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》公布台灣區第六屆「亞洲最佳企業雇主獎」結果，聯電（2303）從超過300家企業中脫穎而出，以傑出表現獲得2023年亞洲最佳企業雇主獎。

聯電獲獎是因視人才為最重要的資產，致力打造讓員工有感的幸福職場，以「安心就業」、「友善環境」、「樂活凝聚」及「社會共好」四大面向。

在「安心就業」面向，聯電提供優於法令的產假及陪產假，並推聯動彈性上下班制，讓員工可以兼顧工作與家庭。針對遭逢突發狀況而無法工作的同仁，聯電也在第一時間給予急難救助，協助同仁度過難關。在照顧員工的身心健康方面，聯電化被動為主動，藉由強化前段的預防及追蹤機制，降低突發病況的發生。

在「友善環境」面向，聯電除了致力提供安全、衛生的工作環境外，並在食、衣、住、行、育、樂各方面提供優質的配套，促進員工的工作與生活平衡。2023年聯電完成竹科總部大樓煥然一新工程，將科技與人文相互融合，打造現代、簡潔、明亮、充滿藝術感的辦公空間，以工作環境優化提高員工工作效能。

在「樂活凝聚」面向，聯電積極打造多元共融的工作環境，2022年由共同總經理暨企業永續委員會主任委員簡山傑簽署「多元與共融宣言」，尊重每一位員工的獨特性，不因種族、膚色、性別、年齡等因素而有差別待遇。為讓員工安心育兒，聯電與南科管理局合作成立「聯苑員工子女非營利幼兒園」，提供優質、平價、又便利的公共托育服務。