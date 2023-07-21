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聯電獲2023年亞洲最佳企業雇主獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電獲2023年亞洲最佳企業雇主獎，由公共事務副總經理郭臨伍(左)代表領獎。圖/聯電提供
聯電獲2023年亞洲最佳企業雇主獎，由公共事務副總經理郭臨伍(左)代表領獎。圖/聯電提供

亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》公布台灣區第六屆「亞洲最佳企業雇主獎」結果，聯電（2303）從超過300家企業中脫穎而出，以傑出表現獲得2023年亞洲最佳企業雇主獎。

聯電獲獎是因視人才為最重要的資產，致力打造讓員工有感的幸福職場，以「安心就業」、「友善環境」、「樂活凝聚」及「社會共好」四大面向。

在「安心就業」面向，聯電提供優於法令的產假及陪產假，並推聯動彈性上下班制，讓員工可以兼顧工作與家庭。針對遭逢突發狀況而無法工作的同仁，聯電也在第一時間給予急難救助，協助同仁度過難關。在照顧員工的身心健康方面，聯電化被動為主動，藉由強化前段的預防及追蹤機制，降低突發病況的發生。

在「友善環境」面向，聯電除了致力提供安全、衛生的工作環境外，並在食、衣、住、行、育、樂各方面提供優質的配套，促進員工的工作與生活平衡。2023年聯電完成竹科總部大樓煥然一新工程，將科技與人文相互融合，打造現代、簡潔、明亮、充滿藝術感的辦公空間，以工作環境優化提高員工工作效能。

在「樂活凝聚」面向，聯電積極打造多元共融的工作環境，2022年由共同總經理暨企業永續委員會主任委員簡山傑簽署「多元與共融宣言」，尊重每一位員工的獨特性，不因種族、膚色、性別、年齡等因素而有差別待遇。為讓員工安心育兒，聯電與南科管理局合作成立「聯苑員工子女非營利幼兒園」，提供優質、平價、又便利的公共托育服務。

而在「社會公益」面向，聯電透過基金會、社團及廠處發起公益活動，推廣志工文化，發揮正向影響力，讓參與的員工貢獻自己的專業能力，找到工作的成就與意義。自2022年起在竹、南科組成科普志工團隊，運用本業核心能力，研發半導體科普教材及課程，深入國小校園推廣科普教育。

聯電總部煥然一新工程，打造現代、簡潔、明亮的員工餐廳。圖/聯電提供
聯電總部煥然一新工程，打造現代、簡潔、明亮的員工餐廳。圖/聯電提供

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