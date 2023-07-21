數位產業署結合地方文化特色 與4縣市共推5G多元應用

數位部產業署今（21）日提到，2023年至2024年將與宜蘭縣、嘉義縣、台南市及高雄市等四縣市共同推動「地方特色整合5G應用與落地計畫」，預計透過建構地方產業環境、推動旗艦示範應用及形塑文化科技城市等三個構面，與地方政府共同打造5G文化科技產業。

產業署指出，為協助縣市政府推動相關計畫，署長呂正華於20、21日邀集工研院、資策會等科技法人前往嘉義縣與台南市進行實地訪視，與地方進行面對面溝通，分別就計畫整體推動構面與5G等新興技術落地等課題進行交流。

在與嘉義縣政府交流過程中，縣府表示將於蒜頭糖廠打造新創團隊數位基地，作為該縣發展數位產業的起點，並且運用5G特色結合XR(延展實境)等新興科技，推動旗艦示範應用，例如，規劃於嘉義縣表演藝術中心透過虛實投影、互動技術等整合運用，結合地方文化及北藝大技術團隊，共同製作科技劇場，要讓在地的民眾，不用到都會區也可以感受到文化科技的魅力。

台南市政府則將結合市內產、學、研資源，打造一個讓台南在地內容產業與科技產業融合、驗證的文化科技淬鍊場域-「Living Lab」。文化局副局長陳修程於產業署訪視隆田cha cha園區時表示，未來將會透過5G技術之應用，讓隆田cha cha園區的沉浸互動體驗再升級，強化民眾對嘉南大圳歷史文化特色的體驗深度。另外市府也規劃結合台南400年系列活動、台灣燈會及台南在地大型文化藝術節慶導入5G技術及新興科技的整合應用，要讓民眾感受到文化古都的科技風情。

產業署表示，透過與地方政府的合作，有助於雙方在資源上的整合，地方擁有具有特色及魅力的文化景點與歷史場域；中央則可以在5G技術及資源上提供一定的支持，雙方透過計畫合作，將有助於地方整合相關硬體、軟體、內容、服務等上下游產業，建構符合地方產業發展需求的場域與環境，也讓民眾體驗科技結合文化