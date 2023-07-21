快訊

韓國羽賽／戴資穎拍落張藝曼 女單F4再度會師4強賽

用「Pokemon Sleep」陪睡…抓不到寶可夢、APP還BUG當機！解決方法看這裡

揭露王丹的性騷擾案：中國民運的世代裂解？

Ansys模擬技術將力智電源管理產品提升100%熱可靠度

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
力智電子利用Ansys多物理模型模擬PRPAK 熱應力變化。圖/Ansys提供
力智電子利用Ansys多物理模型模擬PRPAK 熱應力變化。圖/Ansys提供

力智電子利用 Ansys的模擬解決方案，加速其產品封裝解決方案的設計，並將熱可靠性提升了2倍。力智電力是一家半導體電源管理晶片領導供應商，其產品用於高效能運算 (HPC) 應用、通訊硬體、電池管理、工業設備和消費性產品。

Ansys表示，藉由採用 Ansys 的模擬，力智電子得以快速預測其高效能晶片封裝設計的電氣、機械和熱特性，同時擁有可預測的準確性。這提升產品的效能、簡化設計，並減少後期設計更動的風險。利用 Ansys 分析熱流和熱機械應力，力智電子最佳化他們的封裝設計，並將熱可靠度提升兩倍。最初在 500 次熱測試迴圈後失敗的產品，透過 Ansys 的解決方案進行最佳化後可承受 1000 次以上的迴圈。

力智電子表示，Ansys 的多物理場模擬解決方案使力智電子能優化公司的晶片封裝設計，並極大地提高產品可靠度。利用 Ansys 的模擬工具對電氣、熱和結構特性的關鍵洞察，我們的團隊加快了開發和驗證的速度，同時大幅提升了效率，減少了設計錯誤，進而提升產品品質。」

Ansys 的模擬工具還可預測各種不同訊號頻率下的封裝電氣特性，協助力智電子工程師確定最佳的設計方案以提高產品效能。

Ansys 副總裁暨半導體、電子和光學事業部總經理 John Lee 表示：「晶片封裝設計是非線性的，涉及複雜且多方面的工程，即便是小小的變化也會有意想不到的結果。Ansys 的模擬工具提供了端點到端點的多物理場分析，使團隊能夠快速洞察晶片封裝的多個領域，並具有可預測的準確性。有了 Ansys，uPI 能以最大程度提升他們的研發和可靠度測試過程，實現更高品質的產品。」

晶片 半導體

延伸閱讀

世界日報社論／白宮升級晶片限制 宜慎思分寸拿捏

AI來了如何運用打造品牌 嘉義市政府辦免費講座民眾搶報名

國際物理奧林匹亞競賽台灣學生獲3金2銀 國際第五

台積電五大議題 內外資關切

相關新聞

群聯執行長潘健成：已找到 Flash 與 AI 可著力直接關係 待時間證明

NAND Flash 控制晶片暨模組廠群聯（8299）執行長潘健成，於昨（20）日出席超微（AMD）執行長蘇姿丰獲頒陽明...

鴻海參展2023亞太永續博覽會 秀綠色智能與循環經濟願景

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）積極響應台灣的永續教育行動，自今日起至23日將於世貿一館參與台灣最大的永續嘉年華...

台積電美國廠4奈米量產延遲 專家：印證張忠謀看法

台積電美國亞利桑那州廠4奈米量產時程延至2025年，半導體產業專家表示，這顯示美國建廠難度高的實際情況，並印證了台積電創...

台積電法說震撼彈 看法更悲觀！魏哲家：AI能吃最大塊餅 但不敵總經疲軟

護國神山台積電（2330）在周四(7/20)舉行法說會，儘管市場期待AI狂潮能成為科技產業的救世主，但台積電總裁魏哲家直言，AI 需求強勁無法抵銷總經疲軟與終端需求不振的逆風因素，因此再度下修今年對晶圓代工產業及台積電的營收預估，若以美元計算，台積電全年營收預期將由衰退1～6%下修至衰退10%。

「台台併」過關快了？公平會：有獨特問題須審慎評估

國內兩大電信合併案「遠亞併」、「台台併」都剩最後一哩路，公平會19日有條件通過「遠亞併」，外界關注「台台併」是否也可順利...

美新廠缺熟練安裝設備人員 台積4奈米延後量產

台積電美國亞利桑那州新廠量產將延後。台積電董事長劉德音昨（20）日於法說會上坦言，受缺乏熟練安裝設備的專業人員等挑戰影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦