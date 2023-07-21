鴻海參展2023亞太永續博覽會 秀綠色智能與循環經濟願景

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）積極響應台灣的永續教育行動，自今日起至23日將於世貿一館參與台灣最大的永續嘉年華 - 「2023亞太永續博覽會」。今年鴻海以「綠色智能」「循環經濟」兩大核心面向作為參展主軸，透過多元互動問答、獨特的海底光影效果，給參觀民眾寓教於樂的永續體驗。今年現場提供逾千份的環保贈品，包括電動巴士收納盒、環保帆布袋、環保食物袋，讓前來展位大朋友小朋友都能有所收穫。

鴻海連續兩年，透過參與實體展覽，展現永續願景的行動力與成果。今年鴻海洪榮聰環保長暨副總經理將於周六（7/22）在「永續能源高峰會」發表專題演講，以「低碳經濟下的EV產業挑戰與機會」為題跟外界分享鴻海如何以電動車產業，因應全球能源轉型與淨零永續發展趨勢。

鴻海今年宣佈擴大在循環經濟的投入，首次於公開活動中秀出廢棄建材回收再製成的魚礁、藻礁模型，藉此深入說明，如何復育台灣周邊珍貴的海底生態系，進一步提升生物多樣性。鴻海目前與台灣海洋大學攜手，初期將以新北與基隆海域作為重要復育基地，復育台灣具重要價值的魚類如條石鯛、斑石鯛、瓜子鱲、小丑魚、雙鋸魚；以及藻類如海膜、馬尾藻、麒麟菜、寬膠膜、石蓴等。

本次展覽中，這些復育的魚類與藻類，通通都可以在海洋展區光影生態與周遭輸出中發現它們的蹤跡，透過環保布幕打造的海底生態光影效果，讓參觀民眾了解台灣周邊海域底下豐富的生態資源。喚醒民眾積極保護海洋的意識。

鴻海除了讓陸上廢棄物轉化成有用的海洋資源，並對台灣具重要價值的魚類及藻類進行育成研究外，未來也會透過多項合作計畫為台灣的永續生態盡一份心力。

今年鴻海的攤位，也秀出台灣自主研發設計的MODEL C電動車，讓民眾可以現場體驗鴻海電動車的魅力。搭配環保綠色的植栽點綴，以及透明潔淨的電視牆，展現奔向綠色未來，呼應電動車光明前景的意象。