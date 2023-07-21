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群聯執行長潘健成：已找到 Flash 與 AI 可著力直接關係 待時間證明

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
群聯執行長潘健成。圖/聯合報系資料照片
群聯執行長潘健成。圖/聯合報系資料照片

NAND Flash 控制晶片暨模組廠群聯（8299）執行長潘健成，於昨（20）日出席超微（AMD）執行長蘇姿丰獲頒陽明交通大學名譽博士學位典禮。面對 AI 浪潮，他表示，NAND Flash 本來在各系統中都是必要，只是 AI 目前跟 Flash 還沒有什麼直接關係。但群聯已經找到或可著力的直接關係，這可能會帶來很大的改變，還需要時間證明，該公司會持續投資。

受到整體市況影響，群聯累計上半年合併營收為200.85億元，年減近四成。

關於對下半年的市況看法，潘健成指出，目前看到市場的消費能力確實有慢慢地回來，但確實還沒有那麼快，中國大陸市場的復甦還需要時間。這時，業者就是要靠技術、財務，及客戶、供應商關係的底子撐著，熬過去就可能贏者全拿。而記憶體原廠賠錢的情況應該不會賠太久，畢竟已經賠很多，若繼續下去，可能有業者會倒閉。

群聯 Flash 潘健成

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