台積電ADR開盤跌、美科技巨頭股臉綠 台指期夜盤跌點擴大近200點

台積電（2330）法說會釋出保守訊息，由於半導體庫存持續去化，時間比原先預期的長，加上市場已經累積不小漲幅，獲利了結壓力不小，美股開盤後台積電ADR跌幅將近5%，美股四大指數漲跌互見，道瓊指數撐盤，科技股漲多回吐，導致台指期夜盤以跳空方式開低，且跌幅持續擴大中，一度下挫230點，最低來到16896點。

美台重量級財報接力登場，除了台積電ADR臉綠之外，電動車指標特斯拉公布上季財報，雖然降價策略帶動上季營收年增47%至249.3億美元，但營業利益率下滑至9.6%，為連續第3季下滑並降至五季來低點，目前股價大跌7%；至於影音串流平台龍頭網飛上季營收年增3%至81.9億美元，不如市場預期的83億美元，加上本季財測不佳，股價重挫逾8%，成為壓盤重心；輝達以及AMD也有2-3%的跌幅。

在籌碼面，三大法人賣超現貨54.3億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1624口至2594口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2342口至5472口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加247口至3787口。