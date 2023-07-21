台積亞利桑那廠 量產延至2025

台積電董事長劉德音昨天主持線上法說會時表示，美國亞利桑那州廠量產時程將推遲至二○二五年；日本廠則將如期於二○二四年底量產。台積電原預估美、日廠同步二○二四年下半年量產，美國廠進度延宕，日本熊本廠將成為台積電因應地緣政治全球布局第一個海外量產的晶圓廠。

劉德音親曝美國廠第一期四奈米晶圓廠量產時程推遲至二○二五年，未談及二○二五年何時可量產。劉德音說，台積電正努力改善，包括從台灣調派經驗豐富的專業人員，在短時間培訓當地技術員工。

消息人士透露，台積電為了解除亞利桑那廠進度落後的問題，已責成主要承包商帆宣和新唐招兵買馬。外電先前報導，台積電和其供應商計畫從台灣增派數百名至五百名工人到美國，加速裝機進度。

台積電發言體系雖未宣布供應商到底調派多人前往美國廠，強調只停留短暫時間，不會影響在現場一點二萬名的工人和其他工作人員，或是美國招聘的工作。

據了解，台積電委託供應商從台灣調派人力前往支持，惹怒當地工會，台積電擔憂是否引發抵制。由於訓練到實際安裝都不是台積電和供應商能掌控，安裝後的品質能否如原本預估標準，及能否如期拿到試產安全許可證等，都是變數，這應是台積電無法確定何時量產的主要關鍵。

劉德音坦承，台積電海外廠起始成本高於台灣廠的三原因，一是規模較小；二是整體供應鏈的成本較高；三是和台灣成熟的半導體生態系相比，海外的半導體生態系尚處於早期。但他說，「我們的責任是管理及最小化成本差距」、「台積電會透過策略性的定價，反映我們的價值」。